Lecco. Nuoto agonistico: il team di PratoGrande protagonista ai Campionati Regionali Esordienti con tre giovani atleti

Ottimi risultati il per Guglielmo Colombo, Nicolò Ghigliotti e Martina Viganò, che scalano le classifiche regionali

Appuntamento il 10 maggio con la prima gara della Swimming Cup Hero

GARLATE – Risultati incoraggianti a conclusione della prima parte della stagione agonistica del Team Nuoto PratoGrande, protagonista ai Campionati Regionali Esordienti A, che si sono tenuti domenica 19 aprile presso la piscina Mecenate.

Un appuntamento che ha segnato con entusiasmo il termine delle competizioni in vasca da 25 metri, prima del via alle competizioni in vasca lunga della stagione estiva.

Tre giovani atleti si sono distinti grazie alla capacità di migliorare le proprie prestazioni, scalando così le classifiche regionali.

Guglielmo Colombo, impegnato nei 200 misti, ha abbassato il proprio tempo da 2’55”20 a un eccellente 2’48”50, raggiungendo il nuovo record personale, che gli ha permesso di risalire dalla 44ª alla 32ª posizione.

Ottima prova anche per Martina Viganò nei 100 stile libero. Partita in 60ª posizione con un tempo di iscrizione di 1’12”84, è riuscita a risalire fino al 41° posto, chiudendo la gara con un nuovo record personale di 1’11”89.

A chiudere la giornata è stato Nicolò Ghigliotti, anch’egli nei 100 stile libero, autore di una delle performance più significative. Con un miglioramento netto da 1’12”40 a 1’09”75, ha compiuto un balzo importante in classifica, passando dall’86ª alla 26ª posizione.

“Sono stati sei mesi di lavoro intenso, che hanno regalato emozioni e risultati concreti” ha sottolineato con soddisfazione Adriano Laguzzi, a capo dello staff tecnico.

Si guarda ora con entusiasmo ai prossimi appuntamenti: a maggio inizieranno le gare in vasca da 50 metri. Il primo impegno è fissato per domenica 10 alla piscina Bocconi, in occasione del Trofeo Swimming Cup Hero, riservato alle categorie Esordienti A e B.

Il Team PratoGrande si prepara così a una nuova fase della stagione, con l’obiettivo di continuare a sorprendere e migliorarsi durante l’estate.