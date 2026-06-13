Lecco. Oltre 38 mila euro da Regione a bande, cori e gruppi folk del territorio

I contributi riguardano l’Associazione Bersaglieri “Aminto Caretto”, il Corpo Musicale di Villatico-Colico, Sol Quair e il Corpo Musicale Bruno Colombo di Pasturo

Complessivamente il provvedimento mette a disposizione oltre 400 mila euro per 37 associazioni lombarde

LECCO – Oltre 38 mila euro per sostenere quattro realtà del territorio lecchese impegnate nella promozione della musica e delle tradizioni popolari. È quanto prevede il rifinanziamento regionale destinato a bande musicali, cori, fanfare e gruppi folk, che mette complessivamente a disposizione oltre 400 mila euro a favore di 37 associazioni distribuite in nove province lombarde.

Alla provincia di Lecco sono stati assegnati complessivamente 38.401 euro, destinati a sostenere attività culturali, formative e aggregative. Nel dettaglio, 5.638 euro andranno all’Associazione Nazionale Bersaglieri “Aminto Caretto” di Lecco, 7.163,20 euro al Corpo Musicale di Villatico-Colico APS, 20 mila euro al Sol Quair di Lecco e 5.600 euro al Corpo Musicale Bruno Colombo di Pasturo.

A sottolineare l’importanza del provvedimento è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini.

“Questo stanziamento – ha commentato – è anche il frutto di un lavoro politico preciso. L’Ordine del Giorno collegato al Bilancio regionale approvato lo scorso dicembre, di cui sono secondo firmatario, impegnava la Giunta a rifinanziare il fondo e a consentire lo scorrimento della graduatoria. Oggi possiamo dire che quell’impegno è stato mantenuto. Quando la politica ascolta il territorio e agisce con determinazione, i risultati arrivano”.

“È un risultato importante e tutt’altro che scontato – ha aggiunto Zamperini – perché bande, cori e gruppi folk rappresentano molto più di una semplice attività culturale: tengono vive le nostre tradizioni, animano i paesi, coinvolgono giovani e volontari e sono punti di riferimento per la vita sociale delle comunità lecchesi. Con queste risorse diamo una risposta concreta a chi lavora ogni giorno per custodire e tramandare la nostra identità. Ringrazio l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, per l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio e verso queste realtà”.