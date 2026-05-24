Lecco. Oltre cento persone alla presentazione della mostra dedicata alla storia dell’IRAM

All’Oratorio di San Luigi spazio a interventi culturali, musica dal vivo con gli allievi del Liceo Musicale G.B. Grassi e visita guidata alla mostra

La mostra resterà aperta tutti i giorni fino al 3 giugno dalle 17 alle 19

LECCO – Oltre cento persone hanno partecipato nel pomeriggio di ieri, sabato 23 maggio, all’Oratorio San Luigi alla presentazione della mostra “IRAM: le stagioni del tempo, la ricchezza del dono”, il percorso espositivo dedicato alla storia degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Amici Sostenitori dell’IRAM, ha alternato momenti culturali, musica e testimonianze, accompagnando il pubblico in un racconto dedicato alla memoria, alla solidarietà e all’esperienza degli IRAM nel territorio lecchese.

Ad aprire l’incontro sono stati gli interventi della presidente dell’associazione Anna Maria Anghileri, del presidente degli IRAM Giuseppe Canali, del prevosto di Lecco monsignor Bortolo Uberti, dello storico Francesco d’Alessio e della curatrice Laura Polo D’Ambrosio.

Nel corso della presentazione alcuni allievi del Liceo Musicale G.B. Grassi hanno eseguito brani del musicista, notaio e benefattore degli IRAM Egidio Calloni, mentre la visita guidata alla mostra è stata condotta da Laura Polo D’Ambrosio e Francesco d’Alessio.

Il percorso espositivo comprende anche un video emozionale realizzato da Alessia Colombo e Marco Rognoni. La mostra resterà aperta tutti i giorni fino al 3 giugno, dalle 17 alle 19, grazie al supporto della Fondazione Comunitaria del Lecchese, dell’Associazione Aspoc, di Editoria Grafica Colombo e di ICAM.