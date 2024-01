Online portale delle opere pubbliche: “Ora i cittadini possono misurare i fatti”

Presentato il nuovo strumento rivolto ai cittadini: “Vogliamo essere il più trasparenti possibile”

Una settantina i progetti per un investimento di oltre 80,4 milioni: “Ecco il resoconto del nostro operato”

LECCO – “Abbiamo voluto questo portale per una questione di trasparenza verso tutti i cittadini. E’ uno strumento di lavoro dove rendicontiamo il nostro operato e dove, anche le voci più critiche, possono vedere nei fatti cosa sta facendo questa amministrazione”.

Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha presentato questa mattina il nuovo portale delle opere pubbliche che è possibile trovare on-line sul sito del comune (QUI IL LINK): “Noi stessi siamo rimasti impressionati dal quantità di opere realizzate o in fase di realizzazione – ha continuato Gattinoni prima di snocciolare alcuni importanti dati -. Sono il frutto di una grande collaborazione tra tutti gli assessori”.

80milioni e 400mila euro il valore delle opere finanziate in città, il 37% con fondi del Comune di Lecco e 63% con altre risorse che l’amministrazione ha il merito di essere riuscita a intercettare. Di questo 63% dallo Stato (Pnrr, fondi ministeriali…) arriva circa il 40%, mentre da Regione Lombardia il 18,5%. Sul nuovo portale sono caricati una settantina di progetti e 5 (tra cui ostello e tribunale) risalgono alla precedente amministrazione guidata da Virginio Brivio per un totale di 13 milioni di euro.

“Siccome a me piacciono i numeri vuol dire che il 17% degli interventi riguarda la precedente amministrazione e l’83% la nostra amministrazione – ha sottolineato il sindaco -. Credo che questa sia una risposta coi fatti anche a una certa narrazione delle cose”.

Un ultimo aspetto è che l’amministrazione non ha acceso mutui: “Non abbiamo ipotecato il futuro della città e tantomeno dei giovani perché non abbiamo fatto mutui e chiudiamo il 2024 sotto l’1% di indebitamento (le legge consente il 10%), un livello bassissimo. Se la nostra città cresce allora anche il privato investe”.

Il nuovo portale delle opere pubbliche

Le assessore alla Comunicazione, Alessandra Durante e ai Lavori pubblici, Maria Sacchi (all’incontro di stamattina era presente la Giunta quasi al completo) hanno approfondito le caratteristiche del nuovo portale.

“E’ una piattaforma che nasce con l’inizio del nostro mandato ed è stata fatta con risorse interne al comune e quindi a casto zero. Cosa non da poco se pensiamo che il mercato ha quotato in circa 60mila euro la realizzazione del portale – ha detto l’assessora Durante -. E’ un portale facilmente navigabile sia attraverso la mappa che dai menu. I sotto-menu sono suddivisi per rione (quando opere riguardano più rioni sono nella categoria Lecco Centro), per ambito e c’è la possibilità di navigare le opere anche per tipologia di fruitore”.

Per ogni opera ci sono una descrizione, la fase e il punto in cui si trova il cantiere e i costi: “Abbiamo cercato di semplificare il portale per fare in modo che sia fruibile da tutti i cittadini e possa diventare un punto di riferimento importante – ha detto l’assessore Sacchi -. E’ possibile avere un quadro di quanta attività è stata svolta in questi tre anni di mandato”.

Per quanto riguarda le risorse utilizzate per le opere, l’assessore Sacchi ha puntualizzato che “le risorse che arrivano da fuori non sono ‘regalate’, ma frutto della volontà di partecipare a bandi con progetti che vengono ritenuti meritevoli. Un esempio sono le risorse dal GSE (Gestione Servizi Energetici, società interamente controllata dal Ministero dello Sviluppo Economico che ha il compito di promuovere lo sviluppo e la produzione di energia da fonti rinnovabili, ndr) che esiste dal 1999 ma non era mai stato utilizzato prima; abbiamo iniziato noi con il discorso di efficientamento energetico delle scuole. Gli interventi sulla scuola dell’infanzia di Santo Stefano, ad esempio, sono costati 514.000 euro di cui 374.000 da GSE”.

Nel discorso ci sono anche tutti quegli interventi che possono risultare poco impattanti per importo di risorse o per tipologia, ma che possono cambiare notevolmente la qualità di vita e, in questo senso, c’è un’attenzione ai rioni dove “le grandi opere sono le piccole manutenzioni”.

Si può accedere al portale delle opere pubbliche attraverso il sito istituzionale del comune e, anche nel nuovo sito che è in dirittura di arrivo, ci sarà un banner che rimanda allo strumento”.

CLICCA QUI PER VEDERE

IL NUOVO PORTALE DELLE OPERE PUBBLICHE