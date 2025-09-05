Lecco ospita Gustavo Gomez per parlare di giustizia ambientale e impegno civico

Noto a livello internazionale per le sue coraggiose inchieste su gravi episodi di inquinamento in America Latina

L’incontro si svolgerà sabato 13 settembre alle 16.45 presso la Casa sul Pozzo

LECCO – Presso la Casa sul Pozzo, in Corso Bergamo 69 a Lecco, si terrà l’incontro dal titolo “Giustizia ambientale. La possibilità dei cittadini di fare la differenza”.

L’evento, promosso dall’Associazione di Solidarietà Internazionale Rete Radié Resch – Gruppo di Lecco in collaborazione con Legambiente Lecco e la Comunità di via Gaggio, vedrà come ospite l’avvocato Antonio Gustavo Gomez, ex procuratore federale argentino e autorevole esperto di crimini ambientali.

Gomez è noto a livello internazionale per le sue coraggiose inchieste su gravi episodi di inquinamento in America Latina e per il suo costante impegno nella difesa dei diritti ambientali e della salute delle comunità.

L’Associazione Rete Radié Resch da anni affianca le comunità dei campesinos del Tucumán, in Argentina, nella difesa dei propri diritti e della loro terra, minacciata dalle miniere a cielo aperto che compromettono l’economia agricola locale, contaminando acqua e aria – continuano i coordinatori dell’evento – È in questo contesto che abbiamo incontrato il procuratore Antonio Gustavo Gomez, che con straordinario impegno offre assistenza legale a queste comunità, sostenendole nella loro lotta per la giustizia ambientale”.

Per oltre trent’anni, Gustavo Gomez ha ricoperto il ruolo di pubblico ministero, portando avanti indagini e procedimenti giudiziari contro crimini ambientali in tre stati federali dell’Argentina. Parallelamente, ha offerto assistenza legale gratuita alle comunità campesinas impegnate nella difesa dei propri diritti.

Gomez e’ stato tra i docenti fondatori della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Nazionale della Patagonia, dove ha anche insegnato, e ha prestato consulenza in ambito internazionale.

In Italia ha svolto il ruolo di osservatore internazionale durante il conflitto legato alla gestione dei rifiuti a Napoli ed è stato invitato da Papa Francesco a partecipare al dialogo che ha portato alla stesura dell’enciclica Laudato Si’.

Gustavo Gomez approfondirà il tema dei crimini ambientali, illustrando le sfide e le opportunità nel contrastarli. Metterà a confronto la realtà argentina con quella italiana, offrendo spunti concreti su come i cittadini possano diventare protagonisti nella difesa dell’ambiente.

Durante l’incontro interverrà anche Sergio Cannavò, avvocato e responsabile del Centro di Azione Giuridica (CEAG) di Legambiente Lombardia, che offrirà un approfondimento sui crimini ambientali in Lombardia, basandosi sui dati del recente rapporto sulle ecomafie di Legambiente.

