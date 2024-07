Lecco, patentino per i cani: iscrizioni entro il 23 agosto

3 corsi gratuiti in avvio ad ottobre

LECCO – In considerazione del ruolo sempre più importante, anche dal punto di vista sociale e terapeutico, degli animali domestici, il Comune di Lecco ha pubblicato un avviso volto a interessare i cittadini a svolgere corsi gratuiti per ottenere il patentino CAE 1 – Cane Socialmente Affidabile. I corso, elaborato in collaborazione con il Gruppo Cinofilo Lecchese e rivolto ai proprietari di cani residenti a Lecco o che hanno adottato dal canile comunale si svolgerà a Belledo, nel dog park in Via Risorgimento inaugurato di recente.

Per il 2024 sono previsti 3 corsi gratuiti, a ognuno dei quali possono partecipare un massimo di sei persone. La domanda di partecipazione deve essere inoltrata entro le 23.59 del 23 agosto, data della scadenza dell’avviso. La domanda può essere presentata a mano presso gli uffici in Piazza Diaz (aperti da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 12.30), al seguente indirizzo pec: comune@pec.comunedilecco.it oppure per mezzo di Posta Raccomandata al Comune di Lecco. È anche possibile presentare la domanda sul sito istituzionale del Comune. Gli ammessi ai corsi saranno informati, via PEC o Raccomandata, entro 5 giorni dall’inizio dei corsi.

I tre corsi inizieranno tutti il 3 di ottobre e si terranno ogni giovedì fino al 7 di novembre. Il primo corso inizierà alle 14.15, il secondo alle 15.30 e il terzo alle 16.45. Tutti i corsi avranno una durata di circa un’ora. I proprietari di cani che intendono partecipare ai corsi devono essere maggiorenni.

Ai partecipanti è richiesto il versamento di 25 euro per il tesseramento annuale al Gruppo Cinofilo Lecchese (il tesseramento dovrà essere svolto autonomamente contattando l’associazione). Per sostenere l’esame finale, facoltativo, è richiesto il versamento di ulteriori 25 euro.

Si trovano qui tutte le informazioni e qui la domanda di partecipazione.