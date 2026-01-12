Lecco. Pattinaggio solidale, gli incassi del 13 gennaio saranno devoluti a Telethon

Il 13 gennaio ricerca e solidarietà protagoniste a Lecco

La pista di pattinaggio di Piazza Garibaldi devolverà gli incassi a Telethon

LECCO – La solidarietà torna protagonista sulla pista di pattinaggio di Lecco. Martedì 13 gennaio, su iniziativa dei gestori, l’intero incasso giornaliero della Pista di Pattinaggio di piazza Garibaldi sarà devoluto, al netto delle spese di gestione, alla Fondazione Telethon, impegnata nella ricerca sulle malattie genetiche rare.

La struttura resterà aperta dalle 15.30 alle 22.00 e, per tutta la giornata, ogni ingresso contribuirà a sostenere l’attività di Telethon, il cui coordinamento provinciale opera a Lecco e in provincia da 35 anni. L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi collaterali legati alla pista di pattinaggio, che anche nelle prime settimane di gennaio continua a rappresentare un punto di ritrovo per cittadini e famiglie.

“Sono lieto che i gestori della pista di pattinaggio di piazza Garibaldi diano vita a questa iniziativa benefica a sostegno della Fondazione Telethon e della ricerca” commenta Renato Milani, coordinatore provinciale di Lecco della Fondazione.

Nel suo intervento, Milani ha richiamato i risultati raggiunti dalla ricerca: “Telethon si occupa di trovare una cura per le oltre 7000 malattie genetiche rare oggi conosciute. I risultati di questi ultimi anni hanno portato alla cura di 7 di queste malattie e permesso di salvare oltre 180 bambini arrivati da tutto il mondo nella clinica Telethon all’interno dell’ospedale San Raffaele di Milano”.

E conclude: “Speriamo di poter continuare questa collaborazione anche in futuro e di condividere insieme altri momenti di solidarietà”.