Lecco, processione “Cammino e dialoghi di pace”: stop al traffico dalle 16.15

Processione “Cammino e dialoghi di pace”, dalle 16.15 di sabato modifiche alla viabilità

Modifiche alla circolazione anche il 26 e il 27 gennaio

LECCO – Sabato 31 gennaio Lecco sarà interessata da modifiche temporanee alla viabilità in occasione della processione “Cammino e dialoghi di pace”. Il provvedimento è stato adottato per consentire lo svolgimento dell’iniziativa in condizioni di sicurezza, tutelando sia i partecipanti sia il traffico veicolare.

Il divieto di transito scatterà a partire dalle 16.15 e sarà in vigore limitatamente al tempo strettamente necessario al passaggio della processione. Il percorso interesserà via Don Invernizzi 4, via Agliati, via Partigiani, l’attraversamento di via Oslavia, quindi via Mentana, via Marco Moneta, via Concordia, con arrivo in piazza dell’Oro, davanti alla chiesa dei Santi Gervaso e Protaso.

La Polizia Locale, insieme alle altre forze di polizia, sarà incaricata di presidiare il percorso e verificare il rispetto delle disposizioni. In caso di necessità potranno essere adottati ulteriori provvedimenti viabilistici.

Oltre alla processione, sono previste anche altre modifiche alla circolazione nella prossima settimana. Lunedì 26 gennaio è in programma un restringimento in via alle Fucine, all’altezza del civico 3, per lavori di riparazione di una dispersione d’acqua. Martedì 27 gennaio, analogo intervento è previsto in via Sirtori, all’altezza del civico 2.

Il Comune invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo gli spostamenti.