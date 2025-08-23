Lecco. Protezione civile, nuovo autocarro per la colonna mobile

Appaltata la fornitura per un importo netto di quasi 50 mila euro

Servirà per trasportare materiali e piccole attrezzature in situazioni ordinarie o di emergenza

LECCO – Lo scorso 4 agosto è stata appaltata la fornitura di un nuovo autocarro cassonato per la colonna mobile da impiegarsi in interventi di protezione civile, per l’importo netto contrattuale di 49.802,50 euro (oltre Iva), finanziato con fondi di Regione Lombardia assegnati alla Provincia di Lecco.

Tale dotazione, conducibile con patente di “Categoria B” (limite 35 quintali), permetterà di garantire l’impiego del mezzo in sostituzione di analogo classificato euro 1 nella normativa vigente antinquinamento, attualmente in dotazione.

Il nuovo automezzo di media capacità, necessario per il trasporto di materiali e piccole attrezzature, farà parte della colonna mobile provinciale e verrà utilizzato dalle associazioni di volontariato per l’impiego in situazioni di emergenza o correlate al normale svolgimento di mansioni di protezione civile.

I termini per la fornitura e relativa consegna del bene sono di 180 giorni decorrenti dalla data di trasmissione della lettera d’ordine a mezzo di posta elettronica certificata che sarà trasmessa dalla Provincia di Lecco al fornitore.