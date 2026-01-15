Lecco, qualche ritardo nei lavori di Villa Manzoni e De Amicis

I lavori di Villa Manzoni termineranno a fine febbraio; posticipato il termine anche per De Amicis

Lungolago pronto a metà maggio; le gradinate diventeranno sedute

LECCO – “I cantieri aperti procedono, il Comune ha accumulato un ritardo di 3 mesi per terminare le opere, ma non ci sono altre particolari criticità”.

Queste le parole dell’assessora alle opere pubbliche Maria Sacchi, durante la Commissione Consiliare I “Cura della città, lavori pubblici e infrastrutture, manutenzione e patrimonio”, riunitasi ieri.

Aggiornamenti da Villa Manzoni: il termine dei lavori di riqualifica (per i quali sono stati stanziati 4 milioni di euro) slitterà di un mese per lievi modifiche di progetto. I lavori si concluderanno quindi a fine febbraio invece che a fine gennaio, come era stato previsto dal cronoprogramma.

Variazioni di tempistiche anche per la scuola De Amicis, al centro di un intervento di riqualificazione strutturale e didattica del valore di 8 milioni e 135 mila euro. Il termine, previsto per il 19 febbraio, verrà posticipato a causa di ritardi dell’azienda addetta ai lavori.

L’assessora Sacchi ha anche comunicato che, tra fine marzo e fine aprile, termineranno i lavori di Viale Costituzione. A inizio marzo è prevista la realizzazione della rotonda, lasciando in ultimo l’asfaltatura.

Per quanto riguarda il Lungolago, l’impresa addetta ha confermato il termine de lavori per metà maggio. Si dovrà procedere ad ampliare l’aiuola sul lato strada e a realizzare la ciclabile; sul lato lago, in zona piattaforma, si sostituirà il parapetto delle gradinate, che rimarranno in calcestruzzo, ma che saranno dotate di spigoli di metallo con numerazioni incorporate, dato il loro frequente utilizzo come sedute.