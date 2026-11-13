Lecco. Oltre 1,3 milioni per recuperare 15 alloggi in via Belfiore: il Comune punta al bando regionale

Approvato il progetto per recuperare gli appartamenti comunali e destinarli a lavoratori e famiglie in difficoltà sul mercato degli affitti

Obiettivo ottenere un finanziamento regionale per riqualificare gli immobili entro gennaio 2028. Prevista una gestione condivisa con Aler e Girasole

LECCO – Quindici appartamenti comunali da ristrutturare in via Belfiore, un progetto da quasi 1,4 milioni di euro e l’obiettivo di metterli a disposizione di lavoratori e famiglie che non riescono a sostenere gli affitti del mercato privato. Si chiama “Casa Belfiore” la nuova iniziativa dell’Amministrazione comunale di Lecco, approvata dalla Giunta nella giornata di giovedì 12 novembre e presentata poche ore dopo alla quinta Commissione consiliare dal vicesindaco e assessore all’Urbanistica e alle Politiche dell’abitare Carlo Piazza.

L’intervento riguarda 15 alloggi situati ai civici 70 e 80 di via Belfiore, per i quali il Comune intende ottenere un finanziamento regionale destinato alla riqualificazione del patrimonio abitativo. La candidatura dovrà essere presentata entro il 27 novembre e, in caso di ammissione al contributo, il cronoprogramma prevede la conclusione dei lavori entro gennaio 2028.

La proposta, elaborata negli ultimi quattro mesi dagli uffici comunali con il coinvolgimento di Aler e dell’impresa sociale Girasole, non si limita però al recupero degli appartamenti. L’Amministrazione intende sperimentare un modello che affianchi agli affitti calmierati un percorso di accompagnamento degli inquilini, coinvolgendo anche le realtà già presenti nel quartiere. “Casa Belfiore è un recupero di 15 alloggi – ha annunciato Piazza, spiegando le ragioni della scelta -. Quella zona è iperconnessa ai servizi pubblici essenziali, come l’ospedale, alcune scuole e altri servizi pubblici, e ci può permettere di creare un laboratorio”.

I nuovi appartamenti saranno destinati alla fascia di popolazione che si trova in una condizione intermedia: persone che dispongono di un reddito da lavoro, ma che incontrano difficoltà ad accedere al mercato delle locazioni.

Non si tratta quindi dei tradizionali alloggi dei Servizi abitativi pubblici (SAP), destinati alle situazioni di maggiore fragilità economica, bensì di abitazioni che rientreranno nei Servizi abitativi sociali (SAS), con requisiti di reddito e canoni calmierati.

A illustrare il quadro tecnico è stato Luca Longoni, intervenuto per gli uffici comunali, che ha richiamato le condizioni previste dal bando regionale. “Parliamo di lavoratrici e lavoratori che, pur avendo un impiego, non riescono ad accedere al mercato libero”, ha spiegato, ricordando come le difficoltà nel trovare un alloggio possano compromettere anche le opportunità occupazionali. Il problema riguarda in particolare il personale che arriva da altri territori per lavorare nelle aziende e nei servizi essenziali della città. “A volte deve rinunciare alla possibilità di un lavoro perché non ha la possibilità di trovare un alloggio”, ha osservato Longoni.

Tra i potenziali destinatari sono state richiamate anche giovani coppie, famiglie monoreddito e genitori separati. I criteri definitivi di accesso saranno però stabiliti successivamente attraverso un apposito bando comunale.

Il quadro economico dell’operazione ammonta a 1.388.700 euro, cifra illustrata durante la Commissione sulla base delle valutazioni tecniche predisposte con Aler. Il Comune parteciperà alla linea del bando regionale riservata agli enti pubblici, che prevede contributi a fondo perduto fino a un massimo di due milioni di euro per proposta.

La scelta di vincolare gli alloggi alla destinazione sociale per 25 anni consentirà di concorrere al livello di contributo previsto di 900 euro al metro quadrato. “Il bando finanzia interventi di ristrutturazione. I canoni calmierati saranno quelli definiti tenendo conto degli accordi territoriali”, ha precisato Longoni.

La copertura economica ipotizzata comprende il contributo regionale richiesto, il ricorso al Conto Termico per le opere di efficientamento energetico e una quota collegata alla convenzione tra Comune e Aler per la gestione degli immobili. La suddivisione definitiva dipenderà dall’esito della candidatura e dalla successiva definizione degli interventi. Il finanziamento, dunque, non è ancora assegnato. La Giunta ha approvato il progetto da candidare, ma l’avvio della ristrutturazione resta legato all’ammissione al contributo e agli adempimenti successivi.

Comune, Aler e Girasole: non soltanto ristrutturazione

Uno degli elementi distintivi di “Casa Belfiore” è il modello di gestione previsto.

Il Comune di Lecco sarà proprietario degli immobili e soggetto beneficiario dell’eventuale finanziamento. Aler ha contribuito alla progettazione e fornirà supporto all’attuazione e alla gestione tecnico-amministrativa degli appartamenti. L’impresa sociale Girasole si occuperà invece della componente sociale e dell’accompagnamento degli abitanti.

Un lavoro che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, dovrà andare oltre la semplice assegnazione degli alloggi. A sottolinearlo è stato Virginio Brivio, presidente di Girasole, ricordando che la società è partecipata dal Comune di Lecco insieme agli altri 28 Comuni dell’ambito territoriale e dispone già di competenze nell’organizzazione dei servizi sociali.

Brivio ha indicato negli stessi abitanti uno dei soggetti fondamentali del progetto, insieme alle istituzioni e ai gestori. “Abbiamo anche un quarto soggetto, che sono gli abitanti degli alloggi, ma anche del quartiere, come corresponsabili di questo modello”, ha spiegato. L’obiettivo è favorire la convivenza tra persone che arrivano in città per lavoro, giovani coppie e residenti di lunga data, evitando che l’intervento si esaurisca nella consegna delle chiavi. “Non soltanto un contratto formale d’affitto, ma un vero e proprio patto di collaborazione”, ha aggiunto Brivio, richiamando la necessità di costruire relazioni anche con il contesto circostante.

A entrare nel dettaglio del percorso è stata Claudia Pina, responsabile dell’area abitare della Cooperativa Sociale L’Arcobaleno, che ha illustrato il contributo previsto nell’ambito di Girasole. “Quando si parla di progetti di sostegno abitativo non si parla più di un tetto e basta, ma deve essere pensato come un sistema integrato che lega la casa agli abitanti e al territorio”, ha spiegato.

Il modello prevede una prima fase di preparazione, nei mesi precedenti la conclusione dei lavori, durante la quale saranno definiti i criteri per l’assegnazione degli appartamenti e avviati i contatti con le realtà del quartiere. Seguirà una fase di circa sei mesi dedicata all’ingresso degli inquilini e alla costruzione di un patto di collaborazione tra gli abitanti. Nei mesi successivi verranno sviluppate relazioni più stabili con le associazioni e le organizzazioni del territorio, attraverso un accompagnamento destinato a proseguire nel tempo. “La sfida è trasferire gli apprendimenti della gestione sociale delle palazzine al quartiere e alla comunità della zona”, ha sottolineato Pina.

Per questo sarà costituito uno staff socio-abitativo, con competenze specifiche di tutoraggio e attivazione delle relazioni di comunità. Il progetto sarà inoltre sottoposto a verifiche periodiche, tenendo conto anche del futuro ricambio degli assegnatari.

Lecco punta al finanziamento regionale: lavori entro gennaio 2028

La prossima scadenza sarà quella del 27 novembre, termine entro il quale il Comune dovrà presentare la domanda. Seguiranno gli ulteriori adempimenti previsti dal bando e, in caso di ammissione, la convenzione necessaria a procedere con gli interventi.

“Se tutto va bene, i lavori si concluderanno entro gennaio 2028”, ha indicato Piazza. Il vicesindaco ha ribadito la volontà di portare avanti il progetto anche qualora non arrivasse il sostegno economico richiesto, pur dovendo in quel caso individuare altre risorse. “Auspico che Regione finanzi questo progetto. Se così non dovesse essere, ci attiveremo per recuperare delle risorse”, ha dichiarato.

“Casa Belfiore” rappresenta dunque la prima nuova proposta organica illustrata dall’Amministrazione sul fronte del recupero degli alloggi comunali, con un percorso che lega ristrutturazione, accessibilità economica e accompagnamento sociale.