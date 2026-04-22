Lecco. Restaurata la chiesa di San Francesco in Falghera: recuperati gli affreschi e consolidata la struttura dopo il dissesto

Intervento a 800 anni dalla morte del santo: riportate alla luce le decorazioni interne e messa in sicurezza la chiesa

Edificata nel 1605 e completata nel 1688, non subiva interventi dal restauro del 1970

LECCO – A 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, avvenuta nel 1226, è stata restaurata la chiesa a lui dedicata nel rione di Falghera, che ha riaperto al pubblico lo scorso weekend, tornando così nuovamente fruibile per la comunità.

Le operazioni, avvenute grazie a fondi del Pnrr, si sono concentrate sul recupero degli affreschi interni – coperti da intonaco giallo negli anni ’70 – che sono tornati visibili, e sul consolidamento dei rinforzi strutturali in alcune aree dell’edificio, reso necessario dai numerosi segni di dissesto statico. L’intervento ha quindi riguardato sia la componente conservativa sia quella strutturale, con l’obiettivo di preservare nel tempo l’edificio.

Era il 1605 quando gli abitanti di Falghera decisero di edificare la chiesa, allora oratorio dedicato a San Francesco, con la posa della prima pietra il 2 luglio dello stesso anno da parte di don Ambrogio Pozzi. I lavori proseguirono a rilento per decenni, anche a causa delle pestilenze, delle invasioni dei Lanzichenecchi e della scarsità di risorse economiche, fino alla ripresa dopo il 1633 grazie a nuove entrate derivanti da donazioni e legati.

Completata nel 1688, la chiesa fu successivamente oggetto di ulteriori interventi tra la fine del Seicento e il Settecento, tra cui la realizzazione del sagrato e del campanile, costruito nel 1728 e addossato alla facciata laterale dell’edificio.

Si tratta di una costruzione semplice, con alto fronte a capanna, portale rifatto e finestrone soprastante. All’interno, l’edificio presenta tre campate a botte regolari, mentre il presbiterio è coperto da una volta a vele, ritenuta la parte più antica della struttura. L’interno si presenta oggi spoglio, privo delle suppellettili originali a seguito dei decreti ottocenteschi che consentirono la vendita dei beni di culto; alcune opere furono trasferite nella parrocchiale di Acquate.

In seguito a criticità emerse a causa delle due guerre mondiali, la chiesa di San Francesco fu restaurata nel 1970, quando si procedette, tra le altre cose, alla sistemazione del tetto, del sagrato e dell’ingresso, oltre all’installazione di un nuovo altare. Da allora la struttura non aveva più subito interventi di riqualificazione, nonostante la presenza di segni di dissesto statico che rendevano necessari interventi conservativi.

Il recente restauro restituisce così al rione di Falghera un edificio di valore storico e religioso, testimone della storia locale e dell’impegno della comunità che nei secoli ne ha promosso la costruzione e la conservazione.