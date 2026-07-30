Lecco, riaprono le iscrizioni al nido comunale Archimede: individuata la nuova sede

Il servizio sarà ospitato negli spazi della scuola dell’infanzia statale di Santo Stefano, dopo lo stop causato dall’incendio del 18 giugno alla struttura di Bonacina

Sindaco e assessore: “La riapertura delle iscrizioni rappresenta un segnale concreto di ripartenza, dopo quanto accaduto alla struttura di Bonacina”

LECCO – Le famiglie possono nuovamente presentare domanda per l’asilo nido comunale “Archimede”. Il Comune di Lecco ha infatti riaperto le iscrizioni dopo aver individuato una nuova sede per il servizio, che sarà ospitato negli spazi della scuola dell’infanzia statale di Santo Stefano, in via Aldo Moro 4, con ingresso da via Bersaglio.

La raccolta delle domande era stata sospesa in seguito all’incendio che, il 18 giugno scorso, aveva interessato l’edificio di via Timavo, nel rione di Bonacina, destinato ad accogliere il nuovo nido.

La nuova sistemazione consentirà di garantire la continuità del servizio educativo. “La riapertura delle iscrizioni rappresenta un segnale concreto di ripartenza, dopo quanto accaduto alla struttura di Bonacina – dichiarano il sindaco di Lecco Filippo Boscagli e l’assessore al Welfare sussidiario Emilio Minuzzo – Abbiamo lavorato fin da subito per garantire la continuità del servizio e offrire alle famiglie una soluzione educativa di qualità. In questo modo andiamo a creare un plesso 0-6 anni che, già dal prossimo anno scolastico, saprà rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie e del territorio, in una zona servita e facilmente accessibile. Confermiamo così il nostro impegno e la nostra attenzione nei confronti dei bambini e delle famiglie”.

L’ammissione dei bambini avverrà attraverso la riattivazione della lista d’attesa, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento degli asili nido comunali e dalla Carta dei servizi. Per informazioni è possibile contattare il Servizio per la cura alla prima infanzia al numero 0341 481477 oppure scrivere all’indirizzo servizio.infanzia@comune.lecco.it. Sul sito del Comune sono inoltre disponibili ulteriori dettagli sul servizio.