Lecco ricorda le vittime delle mafie: serata civile e commemorativa promossa dalla Provincia

Un incontro dedicato alla memoria e all’impegno contro mafie e corruzione, con la presentazione del libro “Scelte, femminile plurale”

Appuntamento oggi, venerdì 19 giugno alle 21, in sala Don Ticozzi

LECCO – Un momento di riflessione, memoria e impegno civile per riaffermare il valore della legalità e contrastare ogni forma di criminalità organizzata. La Provincia di Lecco organizza venerdì 19 giugno alle 21.00, nella sala Don Ticozzi di Lecco, un evento commemorativo dedicato alla Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, istituita con la legge n. 20 dell’8 marzo 2017.

L’iniziativa vuole mantenere viva la memoria delle vittime innocenti delle mafie e, allo stesso tempo, promuovere una cultura della cittadinanza attiva e responsabile. La serata sarà incentrata sulla presentazione del libro “Scelte, femminile plurale. Storie di impegno e di passione civile”, pubblicato da Beccogiallo Editore e firmato da Valeria Scafetta e Giulia Migneco.

La graphic novel raccoglie sedici testimonianze di donne che, in diversi ambiti della società, dalla magistratura all’attivismo civico fino alle istituzioni, hanno scelto di impegnarsi concretamente nella difesa della legalità e nella costruzione di una società più giusta. Il progetto editoriale è stato promosso da Avviso Pubblico, la rete di enti locali e Regioni impegnata nel contrasto alle mafie e alla corruzione, alla quale aderisce anche la Provincia di Lecco.

“Anche la Provincia di Lecco si impegna a sensibilizzare e rinnovare l’impegno nella lotta contro i fenomeni di criminalità – commentano la presidente Alessandra Hofmann e la consigliera provinciale delegata a Cultura e Beni culturali Silvia Bosio –. La serata proposta vuole dare voce alle esperienze, alle testimonianze e ai diversi sguardi sul tema, creando uno spazio di confronto e riflessione condivisa”.

Le due amministratrici sottolineano inoltre come l’obiettivo sia quello di coinvolgere un pubblico ampio, favorendo una maggiore conoscenza e consapevolezza su un fenomeno che continua a rappresentare una sfida per la società e le istituzioni.