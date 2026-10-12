Lecco. Rinnovo della Commissione per il Paesaggio, domande entro il 6 novembre

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12 di venerdì 6 novembre
Per conoscere requisiti e modalità di partecipazione occorre consultare il bando
LECCO – Il Comune di Lecco avvia la procedura per il rinnovo della Commissione Comunale per il Paesaggio. Gli interessati potranno presentare la propria candidatura entro le ore 12 di venerdì 6 novembre 2026, rispettando le modalità indicate nel bando approvato dalla Giunta comunale.
Il provvedimento è stato adottato con la deliberazione n. 195 del 1° ottobre 2026, con cui l’amministrazione ha dato il via libera all’avviso per il rinnovo dell’organismo comunale.
Per partecipare è necessario presentare la domanda entro la scadenza fissata, seguendo le indicazioni contenute nel bando. L’avviso completo è consultabile attraverso la documentazione pubblicata dal Comune.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di Lecco, contattando il numero 0341 481308 oppure scrivendo all’indirizzo email edilzia.privata@comune.lecco.it.
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