Lecco: sabato in centro la giornata della protezione civile

LECCO – Sabato 15 novembre in centro città si terrà la giornata della protezione civile di Lecco, un evento promosso dal Comune di Lecco con il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile, in collaborazione con il Comitato coordinamento volontari della provincia di Lecco, un evento divulgativo sui temi della prevenzione, dell’intervento e del superamento delle emergenze derivanti da specifiche criticità del nostro territorio.

L’evento si svolgerà nelle piazze Cermenati e XX Settembre, prenderà inizio alle 10 del mattino e proseguirà fino alle 17.30. Previste, per tutta la giornata, attività ludico-didattiche per bambini in età prescolare e della scuola primaria, che saranno organizzate e condotte dai volontari del gruppo e del comitato di coordinamento.

“Un’importante occasione di conoscenza e di avvicinamento dei cittadini alle buone pratiche di autoprotezione – sottolinea la vicesindaca di Lecco con delega alla Protezione civile Simona Piazza -. Un grazie particolare va ai nostri volontari del Gruppo comunale, guidati dal coordinatore Fabio Spreafico, che organizzeranno le attività previste per la giornata, e al nostro servizio comunale di protezione civile, guidato dal comandante Lucio Dioguardi. La giornata di sabato offrirà un’importante occasione anche per presentare il piano di protezione civile comunale e per diffondere la tutela della prevenzione dai rischi e della capacità di agire nel modo corretto in caso di emergenza, coinvolgendo le generazioni più giovani e le loro famiglie”.

Così il comandante Lucio Dioguardi: “Sabato 15 novembre sarà una bella occasione per incontrarci e parlare di protezione civile in modo semplice e concreto. Il nostro Gruppo di Volontari ha organizzato questa giornata per spiegare a tutti come funziona il piano di protezione civile del territorio: cosa possiamo fare per prevenire i rischi e come si interviene quando accade un’emergenza. Spesso si pensa alla protezione civile solo nei momenti difficili, ma dietro c’è un lavoro continuo di preparazione, formazione e collaborazione. E nel “dopo”, quando l’emergenza finisce, c’è tutto l’impegno per aiutare le persone e riportare le cose alla normalità. Ringrazio di cuore i volontari, sempre presenti con passione e professionalità, e invito tutti a partecipare: conoscere queste realtà significa prendersi cura della propria sicurezza e di quella degli altri. Vi aspettiamo a Lecco, insieme, per una giornata di condivisione e di crescita per tutta la comunità”.

“È importante che il servizio di protezione civile non sia visto e considerato solamente come vitale supporto durante le situazioni di emergenza più o meno gravi – sottolinea il coordinatore del Gruppo Fabio Spreafico – ma anche e soprattutto come un elemento fondamentale sia di prevenzione dei rischi che di mitigazione degli effetti una volta superata la fase acuta dell’evento. E’ perciò fondamentale la partecipazione ed il coinvolgimento di tutta la popolazione che deve essere correttamente informata in merito alle tipologie di rischio attive nel proprio territorio e alle procedure per affrontarle”.