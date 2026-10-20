Lecco, sabato pulizia ambientale con Plastic Free

L’iniziativa coinvolge Comune, Silea e Plastic Free

Particolare attenzione ai mozziconi di sigaretta

LECCO – A Lecco prosegue la collaborazione tra Comune e l’associazione Plastic Free per la tutela dell’ambiente. La nuova iniziativa è in programma sabato 24 ottobre, con ritrovo alle 14.30 alla Canottieri Lecco, per una raccolta dei rifiuti che presterà particolare attenzione anche ai mozziconi di sigaretta, spesso abbandonati a terra e sottovalutati per il loro impatto ambientale.

L’appuntamento arriva a pochi giorni dalla firma del protocollo d’intesa tra il Comune di Lecco e Plastic Free, confermando l’impegno condiviso nella cura del territorio e nella sensibilizzazione dei cittadini. L’attività coinvolgerà alcune aree della città, con l’obiettivo di contribuire concretamente alla pulizia degli spazi pubblici e richiamare l’attenzione sui comportamenti quotidiani che possono compromettere l’ambiente.

Al centro dell’iniziativa ci saranno anche i mozziconi di sigaretta, un rifiuto tanto comune quanto trascurato. Un singolo mozzicone abbandonato può sembrare poca cosa, ma la ripetizione dello stesso gesto migliaia di volte ogni giorno dà la misura di un problema che richiede maggiore consapevolezza e responsabilità.

La raccolta non sarà quindi soltanto un’occasione per rimuovere i rifiuti dal territorio, ma anche un momento di sensibilizzazione sull’importanza dei piccoli gesti. Evitare di abbandonare mozziconi e altri scarti a terra è un comportamento semplice che, se adottato da tutti, può contribuire a mantenere più pulita la città.

L’iniziativa vede la collaborazione del Comune di Lecco, di Silea e di Plastic Free, in una sinergia tra istituzioni, gestore dei servizi ambientali e associazionismo. L’obiettivo comune è promuovere una maggiore attenzione al decoro urbano e alla salvaguardia dell’ambiente, coinvolgendo direttamente la cittadinanza.

Tutti possono partecipare all’appuntamento di sabato. Per aderire è necessario iscriversi attraverso il sito di Plastic Free, alla pagina dedicata all’evento: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/17017/24-ott-lecco. In alternativa, è possibile utilizzare il QR code riportato sulla locandina.

Un’occasione per contribuire in prima persona alla cura di Lecco, partendo da un gesto concreto: raccogliere i rifiuti e ridurre l’abbandono di quelli che, anche quando sembrano insignificanti, possono avere conseguenze sull’ambiente.