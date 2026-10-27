Lecco, sciopero generale il 30 ottobre: corteo contro guerre e riarmo

La manifestazione partirà alle 9 da piazza Diaz, in concomitanza con lo sciopero generale nazionale

Al centro dell’appello il traffico di armi, la militarizzazione dei porti e le spese militari

LECCO – Uno sciopero generale e un corteo per contestare le politiche di riarmo, il traffico di armi e le spese militari. È l’appello alla mobilitazione lanciato per venerdì 30 ottobre, quando a Lecco è previsto il ritrovo alle 9 in piazza Diaz, in concomitanza con lo sciopero generale nazionale.

Lo slogan scelto dai promotori è esplicito: “Il 30 ottobre scioperiamo e blocchiamo tutto contro guerre e genocidi”. L’iniziativa si inserisce in una mobilitazione che, secondo l’appello, coinvolge anche i lavoratori portuali del Mediterraneo. I portuali di 45 porti in sette Paesi si fermano per protestare contro il traffico di armi e la militarizzazione degli scali.

“E noi scioperiamo con loro, perché la lotta si fa solo insieme”, si legge nel testo diffuso per invitare alla partecipazione anche sul territorio lecchese. I promotori descrivono l’attuale fase politica come un momento cruciale e richiamano le mobilitazioni in corso in diversi Paesi europei, dalla Francia all’Italia, passando per Spagna, Albania e Serbia.

Nell’appello si parla di un nuovo “Autunno caldo”, con proteste rivolte contro le strutture politiche ed economiche ritenute responsabili di un presente segnato, secondo i promotori, da guerre, genocidi, miseria e corruzione. L’obiettivo dichiarato è rilanciare anche a livello locale un nuovo ciclo di lotte e modificare i rapporti di forza sociali.

Tra le richieste figura la costruzione di una resistenza popolare dal basso che spinga lo Stato italiano a interrompere gli accordi militari ed economici legati alla guerra. La mobilitazione si rivolge inoltre contro gli investimenti europei per il riarmo e chiede lo stop all’invio di armi a Israele.

Un altro punto centrale riguarda la destinazione delle risorse pubbliche. “Basta spese militari che tolgono fondi alla sanità, all’istruzione e all’abitare”, è l’appello rivolto alla cittadinanza. I promotori chiedono di contrastare le politiche di riarmo e di sostenere, al contrario, i servizi e il benessere collettivo.

Il documento richiama infine i temi della libertà, della sicurezza sociale e della repressione, invitando a scendere in strada contro quello che viene definito uno «Stato di polizia». L’obiettivo è costruire una mobilitazione collettiva contro le politiche di guerra e le misure considerate repressive.

L’appuntamento per chi intende aderire alla protesta è fissato per venerdì 30 ottobre alle 9 in piazza Diaz, a Lecco, in concomitanza con lo sciopero generale nazionale.