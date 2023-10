Lecco. Scuola Don Giovanni Nava di Acquate in preghiera per la pace in Terra Santa

Il “grido” dei piccoli alunni, durante il raccoglimento con don Walter

Invocata la pace anche davanti alla Madonna nella grotta di Lourdes

LECCO – Papa Francesco, in queste settimane attraversate dal conflitto israelo-palestinese ha detto: “Tacciano le armi! Si ascolti il grido di pace dei popoli, della gente, dei bambini! Fratelli e sorelle, la guerra non risolve alcun problema, semina solo morte e distruzione, aumenta l’odio e moltiplica la vendetta. La guerra cancella il futuro. Esorto i credenti a prendere in questo conflitto una sola parte: quella della pace; ma non a parole, con la preghiera, con la dedizione totale”.

Un invito, quello del Santo Padre, che è stato raccolto dalla scuola dell’infanzia Don Giovanni Nava di Acquate, a Lecco, che ha indetto venerdì una giornata di digiuno, preghiera e penitenza per avere pace in Terra Santa.

Sentendoci sollecitati dal suo richiamo “al grido di pace dei bambini”, i piccoli si sono radunati tutti insieme con le maestre per un momento di preghiera guidato dal parroco don Walter. I bambini hanno affidato anche alla Madonna il loro grido di pace, spostandosi davanti alla riproduzione della grotta di Lourdes presente nel cortile.