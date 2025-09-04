Lecco, scuole superiori: lezioni posticipate al 15 settembre

La chiusura della linea Lecco–Tirano e i bus sostitutivi hanno spinto il Comune a rinviare le lezioni per gli istituti superiori. Nessun cambiamento per gli altri ordini

LECCO – Slitta a lunedì 15 settembre l’avvio delle lezioni esclusivamente per le scuole secondarie di secondo grado, pubbliche, private e parificate del territorio comunale di Lecco. La decisione è stata presa dal sindaco Mauro Gattinoni con un’ordinanza contingibile e urgente, firmata nelle scorse ore e diffusa attraverso i canali istituzionali.

Tutte le altre scuole — infanzia, primaria e secondaria di primo grado — seguiranno invece regolarmente il calendario scolastico regionale, che prevede l’avvio delle lezioni: il 5 settembre per le Scuole dell’infanzia e il 12 settembre per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con possibilità, per le Istituzioni scolastiche e formative, di avvio anticipato, per motivate esigenze e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio

Pertanto la misura riguarda dunque solo gli istituti superiori, ritenuti i più coinvolti in termini di mobilità e flussi di studenti pendolari.

Alla base della scelta c’è la chiusura, dal 15 giugno al 14 settembre, della linea ferroviaria Lecco–Tirano per lavori programmati da RFI. In queste settimane Trenord ha predisposto un servizio sostitutivo di autobus: una linea Lecco–Colico con fermate in tutti i comuni della riviera orientale, una Lecco–Varenna con fermate intermedie e una Lecco–Colico diretta, utile per l’interscambio verso Chiavenna e la Valtellina.

Nonostante le corse aggiuntive e le aree di sosta predisposte dal Comune, la gestione della mobilità cittadina resta critica. I tavoli Cosp dell’8 agosto e del 3 settembre hanno evidenziato come l’avvio contemporaneo delle lezioni e il perdurare del servizio sostitutivo rischiassero di mandare in tilt traffico e trasporto pubblico. “I flussi di traffico determinati dall’ordinario svolgimento delle attività didattiche interferiscono, in maniera pregiudizievole, sulla complessiva mobilità veicolare e pedonale cittadina”, si legge nel provvedimento.

Per questo motivo il sindaco Gattinoni ha ritenuto che sussistano “condizioni di contingibilità ed urgenza” e ha posticipato di tre giorni l’inizio delle lezioni solo per le superiori, lasciando invariato l’avvio degli altri ordini scolastici.

L’ordinanza è stata inviata alla Prefettura di Lecco, agli uffici scolastici regionale e provinciale, ai dirigenti scolastici cittadini e ai gestori del trasporto pubblico. È pubblicata sull’albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito comunale.