Lecco, sedici nuovi Carabinieri assegnati al territorio: il saluto del Prefetto ai neo arrivati

Rinforzato il dispositivo di controllo della provincia

Tredici uomini e tre donne entreranno in servizio

LECCO – Sono sedici i nuovi Carabinieri assegnati al Comando Provinciale dell’Arma di Lecco. I militari, accolti nei giorni scorsi con una cerimonia di benvenuto alla presenza del Prefetto di Lecco Paolo Giuseppe Alfredo Ponta, andranno a rafforzare la presenza dell’Arma sul territorio provinciale.

Il nuovo contingente è composto da tredici uomini e tre donne: tra loro figurano quattro Marescialli, un Vicebrigadiere, un militare proveniente dal Centro Carabinieri Cinofili di Firenze e dieci Carabinieri che hanno appena concluso il percorso formativo presso le Scuole Allievi dell’Arma.

L’assegnazione dei nuovi militari alle Stazioni territoriali è stata disposta dal Comandante della Legione Carabinieri “Lombardia”, Generale Giuseppe De Riggi, con l’obiettivo di potenziare il dispositivo di controllo e prevenzione nella provincia di Lecco.

Durante la cerimonia di accoglienza, il Prefetto Paolo Giuseppe Alfredo Ponta ha rivolto ai nuovi arrivati un indirizzo di saluto, sottolineando il valore del servizio svolto quotidianamente dai Carabinieri e il senso di responsabilità richiesto a chi opera a tutela della comunità.

L’incontro è stato anche un momento per ribadire il ruolo centrale dell’Arma nel garantire sicurezza, vicinanza ai cittadini e presidio del territorio.

Soddisfazione per l’arrivo dei nuovi militari è stata espressa anche dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Nicola Melidonis, che ha evidenziato l’importanza del loro contributo nella prevenzione dei reati e nella tutela della sicurezza pubblica.

I sedici Carabinieri saranno distribuiti nei diversi reparti della provincia. Le nuove assegnazioni riguardano il Nucleo Radiomobile di Merate e le Stazioni Carabinieri di Bellano, Brivio, Calolziocorte, Colico, Costa Masnaga, Cremella, Introbio, Merate e Oggiono.

Un’ulteriore unità entrerà invece a far parte del Nucleo Carabinieri Cinofili di Casatenovo.

L’arrivo dei nuovi militari rappresenta un ulteriore investimento nel presidio della sicurezza provinciale, con l’obiettivo di garantire una presenza sempre più capillare e una risposta più efficace alle esigenze dei cittadini.