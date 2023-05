Lecco. Serata amarcord con ‘Stoppani in musica’, 25 anni dopo

Un ‘Musical Reunion’ pieno di emozioni al Cenacolo Francescano

Ex musicisti (con grandi ritorni), presidenti e direttori vero cuore dell’evento

LECCO – Venticinque anni trascorsi circondata da affetto, gioia e amore, raccontati e ricordati in una serata dove applausi e lacrime di commozione l’hanno fatta da padrone. Al Teatro Cenacolo Francescano di Lecco, l’associazione ‘Stoppani In Musica‘ ha compiuto un tuffo nel passato, percorrendo il quarto di secolo in attività appena trascorso.

A introdurre l’evento e guidare la serata la presidente Chiara Giambagli, ricordando ‘il grande cuore’ che da sempre caratterizza la vita associativa dell’ensemble.

Ensemble che ha visto il ritorno di ex musicisti facenti parte dell’orchestra in anni passati: ben 50 componenti hanno affollato il palco del Teatro Cenacolo Francescano di Lecco. Tantissimi anche gli ex presenti in platea ad applaudire i mitici brani: Train Blues, Metal Merchant, Pirati dei Caraibi, Shostakovich Walzer hanno risuonato in sala diretti dai direttori Maurizio Fasoli ed Elena Tartara, i due direttori da 25 anni alla guida dei ragazzi musicisti, regalando sensazioni ed emozioni legati a ricordi indimenticabili di musica ed amicizia.

Ma è l’ingresso sul palco del direttore Mauro Piccitto, non più in orchestra da qualche anno e ritornato a dirigere in questa occasione, ha far esplodere il teatro in un lungo e fragoroso applauso: ‘Abba Gold’ e ‘The Lion King’ veri ‘cult’ dell’associazione portano tutti indietro di anni.

Presente alla serata anche la fondatrice Marina Pomarico, violinista e docente molto amata, ora in pensione, della Scuola Secondaria di Primo Grado ‘A.Stoppani’ di Lecco. A lei è stato dedicato un momento di ringraziamento per l’importante ruolo avuto nell’Associazione.

La serata ha visto poi gli interventi emozionanti di importanti personalità legate all’associazione, a cui sono stati dedicati momenti di ricordi e riconoscimenti.

Chiamati per primi sul palco a portare i loro speciali ricordi Eugenio Ripamonti, dirigente dell’Istituto Comprensivo Lecco 3 prima e del Liceo Scientifico e Musicale ‘G.B. Grassi’ di Lecco dopo, personalità poliedrica e fondamentale per la promozione e l’inserimento nel panorama degli Istituti Scolastici di Lecco degli Istituti ad indirizzo musicali e la dirigente Maria Rosaria Righi, che ha ricordato come il Dirigente Ripamonti le abbia consegnato la guida dell’Istituto Stoppani prima del suo trasferimento al Liceo. Maria Rosaria Righi è stata fondamentale per l’aumento delle sezioni musicali dell’Istituto Stoppani da una a due.

E’ stato poi il momento dei presidenti: presente Antonio Dall’Olio che ha ricordato con affetto il suo ruolo nell’associazione. Un toccante momento la consegna della targa a Pietro Corti, trombonista dell’orchestra da sempre, in ricordo del padre Luigi Corti, importante presidente dell’associazione.

Il finale della serata ha visto la consegna delle medaglie d’oro ai due direttori Maurizio Fasoli ed Elena Tartara, che da 25 anni dedicano la loro professionalità e passione ai ragazzi musicisti e alla vita musicale dell’associazione.