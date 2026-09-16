Lecco. Settimana europea della mobilità, impianti a fune gratuiti il 20 settembre

L’iniziativa dell’Agenzia per il Trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese coinvolge anche le funivie lecchesi

Gratuiti gli impianti Malnago-Piani d’Erna, Moggio-Piani di Artavaggio e Margno-Pian delle Betulle

LECCO – La Settimana europea della mobilità 2026, in programma dal 16 al 22 settembre, porta al centro il tema di un trasporto più sostenibile e accessibile. In questo quadro si inserisce l’iniziativa promossa dall’Agenzia per il Trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese, che ha previsto una giornata di utilizzo gratuito degli impianti a fune presenti sul territorio.

L’appuntamento è fissato per domenica 20 settembre, quando sarà possibile utilizzare senza costi gli impianti aderenti all’iniziativa. La proposta viene rilanciata dalla Provincia di Lecco, che intende dare visibilità a una modalità di trasporto pubblico spesso poco conosciuta, ma considerata strategica per il collegamento delle aree montane e per contribuire alla riduzione del traffico veicolare diretto verso le principali destinazioni turistiche.

Nel territorio lecchese sono coinvolte la funivia Malnago-Piani d’Erna, la funivia Moggio-Piani di Artavaggio e la funivia Margno-Pian delle Betulle. L’iniziativa interessa anche le altre province del bacino: nel Comasco sono compresi la funicolare Como-Brunate e la funivia Argegno-Pigra, mentre nel territorio di Varese partecipano la funicolare Vellone-Santa Maria del Monte e la funivia Ponte di Piero-Monteviasco.

A sottolineare il valore della proposta è Mattia Micheli, vicepresidente e consigliere provinciale delegato a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, Viabilità: “Le funivie e le funicolari rappresentano una forma di mobilità pubblica efficiente e sostenibile; consentire ai cittadini di utilizzarle gratuitamente significa promuovere una maggiore consapevolezza delle opportunità offerte dal trasporto collettivo. Un ringraziamento all’Agenzia Tpl Como-Lecco-Varese per questa bellissima iniziativa: un invito a scoprire il territorio con un punto di vista differente”.