Lecco. Sfregiata la Madonna nella cappella votiva di Olate

Il bassorilievo in Via allo Zucco quasi completamente rimosso dalla parete

Si pensa a un atto vandalico

LECCO – C’è tanta indignazione nel rione di Olate, a Lecco: nella notte ignoti hanno deturpato la Madonna nella cappella votiva in Via allo Zucco. Lo stato del bassorilievo in terracotta, quasi completamente divelto dal muro con solo parte della testa della Madonna rimasta integra, lascia presupporre che si sia trattato di un atto vandalico e non di un’erosione naturale, dovuta allo scorrere del tempo.

Uno scenario infelice, un gesto meschino quello compiuto nei confronti dell’immagine sacra, di cui ora è rimasta solo una sagoma scavata nella pietra.

A notare lo stato dell’edicola votiva questa mattina un passante. Anche i fiori posti sotto la Madonna erano stati presi e gettati a terra.