Lecco si maschera e scende in strada per vivere il Carnevalone

Città dipinta a festa per il Carnevalone 2025

In tantissimi hanno assistito alla sfilata dei carri

LECCO – Un copione che si ripete ogni anno, ricco di colori e maschere di ogni genere, ma che non stanca mai e non smette mai di stupire: il Carnevalone ancora una volta si è preso la scena della città di Lecco, portando in strada adulti e bambini rigorosamente travestiti per vivere a 360 gradi la festa che anticipa l’inizio della Quaresima.

Quest’anno sono stati 22 i carri, contando sia gruppi che carri, giunti sia dalla provincia che da altre parti del nord Italia a disporsi ordinatamente e marciare a ritmo di musica per le vie cittadine. Si è partiti alle 14.30 da Piazza Cappuccini, percorrendo poi tutto viale Turati e arrivando in piazza Sassi, dove la giuria insieme a Re Resegone e Regina Grigna hanno assistito alle esibizioni dei partecipanti.

Un giudizio difficile quello dei giurati tra i quali c’era anche la presidente della Provincia Alessandra Hoffman e Giuseppe Fusi di Ltlm che hanno assistito a vari tipi di esibizioni da quelle di stampo latino, passando per quelle dei gruppi folkloristici bergamaschi, fino a quella tutta giamaicana.

Con un lieve ritardo sulla tabella di marcia si è giunti alla Piccola intorno alle 17 e li si è insignito il migliore carro che quest’anno è stato “Noi per Voi” di Valmadrera con il loro “Jamaica in Vall” che ha fatto ballare tutti e ha inoltre coinvolto Re e Regina durante la loro performance. Secondo posto per il carro di Dolzago il “Moulin Rouge“. Sul terzo gradino del podio quello di Chignolo D’Isola a tema Super Mario.

Soddisfazione nella parole di Alfredo Polvara di Ltm – Lecchese Turismo Manifestazioni organizzatore dell’evento più atteso dell’anno: “Siamo davvero contenti per come è andata tutta la settimana, oggi la gente è scesa in strada a divertirsi e noi siamo qui per questo. Ci piace vedere una Lecco felice e ancora la festa non è finita perché questa sera c’è il concerto in piazza Cermenati a cui invito tutti a esserci”.

