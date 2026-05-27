Lecco si prepara al Nameless Festival 2026, attese quasi 100mila persone

Ecco, nel dettaglio, tutte le modifiche alla viabilità

Definite anche le misure di safaty e security per l’evento in programma al Bione dal 30 maggio al 1° giugno

LECCO – In vista del Nameless Festival 2026, in programma a Lecco dal 30 maggio al 1° giugno con un’affluenza stimata di 30.000 persone al giorno, il Prefetto di Lecco, Paolo Ponta, ha presieduto e coordinato i tavoli tecnici volti a definire il quadro complessivo di sicurezza e logistica per l’evento, che si terrà presso il Centro Sportivo Bione.

Nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono state esaminate e definite le strategie generali di security, delineando una cooperazione integrata tra le Forze dell’Ordine e gli Enti locali per la gestione di una manifestazione che, per dimensioni e carattere internazionale, richiede un impegno straordinario sotto il profilo organizzativo e della prevenzione.

Sul piano tecnico-amministrativo, si è riunita la Commissione Tecnica Territoriale in materia di Sostanze Esplodenti per l’esame dei profili relativi agli spettacoli pirotecnici, mentre sono tuttora in corso di svolgimento le attività della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, chiamata a definire e perfezionare le misure di safety a tutela dell’incolumità dei partecipanti.

Parallelamente, le tematiche operative strettamente connesse alla viabilità sono state oggetto di un’apposita riunione del Comitato Operativo di Viabilità (COV), presieduto dal Prefetto, al fine di garantire l’ordinato afflusso e deflusso dei visitatori.

Il Piano di Viabilità e Mobilità Sostenibile

Il piano di mobilità per l’edizione 2026 punta sulla sostenibilità, promuovendo l’utilizzo dei mezzi pubblici e della mobilità dolce a discapito dell’auto privata. Per ottimizzare la circolazione, la città di Lecco è stata suddivisa in tre quadranti operativi: il primo in prossimità del Bione (da Pescarenico a Viale Brodolini), il secondo tra il Centro Commerciale Le Piazze e Viale Valsugana e la zona del Caleotto (comprensiva del parcheggio Le Meridiane e dell’area La Piccola).

Tra le principali misure adottate si segnalano:

Modifiche alla circolazione: l’istituzione di sensi unici in Viale Brodolini, Via Toscanini e Via Marinai d’Italia per ricavare stalli di sosta aggiuntivi.

l’istituzione di sensi unici in Viale Brodolini, Via Toscanini e Via Marinai d’Italia per ricavare stalli di sosta aggiuntivi. Parcheggi: La predisposizione di un piano con una capacità complessiva di circa 6.485 posti , distribuiti tra parcheggi dedicati, aree commerciali e assi viari temporaneamente convertiti.

La predisposizione di un piano con una , distribuiti tra parcheggi dedicati, aree commerciali e assi viari temporaneamente convertiti. Trasporto Pubblico: l’attivazione di linee di bus navetta dedicate (linee Rosa, Arancione e Viola) e l’istituzione di un treno speciale da Lecco con partenza alle ore 00:30 circa, capace di trasportare oltre 2.000 persone per facilitare il deflusso verso Milano.

Per favorire una gestione dinamica del traffico, l’organizzazione fornirà informazioni in tempo reale tramite l’app ufficiale del festival, in collaborazione con i partner tecnologici Waze e Google Maps.

“Un evento di tale portata rappresenta una sfida rilevante sotto il profilo organizzativo – ha dichiarato il Prefetto Paolo Ponta – ma costituisce al contempo un’importante opportunità per il territorio. Attraverso una responsabilità condivisa, un coordinamento efficace e comportamenti consapevoli da parte dei partecipanti, sarà possibile assicurarne lo svolgimento in condizioni di piena sicurezza, valorizzando il contesto che lo accoglie”.

Nel dettaglio le modifiche alla viabilità

In occasione del Nameless Festival in programma a Lecco da sabato 30 maggio a lunedì 1° giugno, sono previste importanti modifiche alla viabilità.

Nell’area di parcheggio antistante i campi sportivi del centro Bione in viale Don Ticozzi sono in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7 del 17 maggio alle 24 dell’8 giugno e il divieto di transito dalle 14 del 30 maggio alle 2 del 2 giugno. Dalle 7 del 17 maggio alle 14 del 30 maggio e dalle 2 del 2 giugno alle 24 dell’8 giugno, sempre nell’area di parcheggio antistante i campi sportivi del centro Bione, è istituito anche il senso unico di marcia in viale Don Ticozzi in direzione Bergamo.

Dalle 14 del 30 maggio alle 2 del 31 maggio, dalle 14 del 31 maggio alle 2 del 1° giugno e dalle 14 del 1° giugno alle 2 del 2 giugno si concentrano la maggior parte delle modifiche. Istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in viale Don Ticozzi, dalla rotatoria ingresso sud del parcheggio antistante i campi sportivi del Centro Bione alla rotatoria con Via Overijse e in via F.lli Figini, da via Macon a via Mauri (eccetto bus navetta al servizio del festival, veicoli autorizzati evento e residenti). Negli stessi giorni e orari è previsto anche il divieto di transito sulla rampa della dogana di viale Don Ticozzi (eccetto veicoli diretti alla dogana e veicoli autorizzati al servizio Nameless), in via Arlenico (eccetto residenti) e via Ghislanzoni, tratto compreso tra via Amendola e piazza Padre Cristoforo (eccetto residenti). Previsto, inoltre, l’obbligo di svolta a sinistra da via Toscanini (anche dall’area camper) su viale Don Ticozzi, dal centro di raccolta rifiuti (anche dall’uscita secondaria) su viale Don Ticozzi e in via dell’Elettrochimica (uscita zona industriale) su viale Brodolini e l’obbligo di svolta a destra in via Alla Spiaggia civico 3.

Senso unico di marcia istituito in viale Don Ticozzi, dalla rotatoria ingresso nord del parcheggio antistante i campi sportivi del centro Bione alla rotatoria con Via Overijse in direzione Bergamo, impegnando la corsia di marcia dei veicoli diretti verso Lecco centro, viale Brodolini in direzione Bergamo, cavalcavia Rivabella in direzione Bergamo, via Alla Spiaggia da piazza delle Nazioni in direzione via Marinai d’Italia, via Marinai d’Italia in direzione piazzale delle Nazioni, via Como verso via Previati (i residenti di via Como sono autorizzati a transitare in via Ghislanzoni) e in via Toscanini da via Al Lago fino all’area di sosta Camper (direzione viale Don Ticozzi). Allo stesso tempo, verranno istituite delle aree di sosta in via Alla Spiaggia, via Marinai d’Italia e viale Brodolini, sul lato sinistro fino a piazza delle Nazioni.

Infine, durante tutti i giorni del festival, dal 30 maggio al 1° giugno, il transito veicolare sul ponte Azzone Visconti, sarà consentito in entrata direzione Lecco dalle 14 alle 22 e in uscita, direzione Pescate, dalle 22 alle 4.

Ordinanza viabilistica a questo collegamento. In allegato la rappresentazione grafica delle modifiche rispetto alle principali vie menzionate nell’ordinanza.

Sempre in occasione del Festival vi ricordiamo inoltre che, il centro sportivo comunale Al Bione, sarà interessato da temporanee chiusure tra il 29 maggio e il 2 giugno; mentre sabato 30 maggio, il centro di raccolta rifiuti di via Toscanini resterà aperto esclusivamente al mattino, dalle 9 alle 12.30 (con ultimo accesso consentito entro le 12.15).