Lecco si prepara al Natale, tornano luci, pista di pattinaggio e mercatini

Iniziata la posa delle luminarie in centro città, verranno accese il 23 novembre insieme alle luci degli Amici di Lecco

Il Comune sta definendo gli ultimi dettagli del calendario di eventi ed iniziative che accompagneranno i lecchesi a Natale

LECCO – A Natale manca ancora un po’ di tempo ma in città si inizia a respirare il clima del periodo più magico dell’anno. Da questa mattina, lunedì, nelle vie del centro città sono iniziate le operazioni di posa delle luminarie. Le luci illumineranno anche Corso Martiri fino a Pescarenico e Viale Turati.

Nelle piazze del centro torneranno poi le proiezioni luminose a cura degli Amici di Lecco, quest’anno con un nuovo soggetto che verrà svelato, insieme ad altri particolari, durante la presentazione delle iniziative per il Natale 2024 prevista il prossimo 12 novembre. Luci e luminarie saranno accese il 23 novembre, facendo compagnia ai lecchesi per tutto dicembre e le festività natalizie.

Il Comune intanto sta lavorando alle iniziative di Natale: partendo dalle conferme, in Piazza Garibaldi da fine novembre tornerà la pista di pattinaggio sul ghiaccio, attrazione oramai immancabile e molto apprezzata dai lecchesi (ma non solo). Gli amanti dei mercatini natalizi potranno contare sul Villaggio di Natale che quest’anno verrà proposto con alcune novità, come anticipato dall’assessore Giovanni Cattaneo (Attrattività Territoriale e Commercio): “Stiamo definendo gli ultimi dettagli ma l’idea è di proporre l’evento secondo un calendario specifico, integrandolo ad altre iniziative”.

Il Natale lecchese quest’anno vedrà anche alcune novità. Come annunciato, l’amministrazione comunale sta mettendo a punto un calendario di eventi che animeranno i rioni durante i fine settimana di dicembre, proprio con l’obiettivo di valorizzare queste zone della città. “Un ringraziamento a Confcommercio Lecco e agli Amici di Lecco per la consueta e preziosa collaborazione – ha detto Cattaneo – presto presenteremo le iniziative natalizie con le quali vogliamo rendere ancora più bella e attrattiva la nostra città”.