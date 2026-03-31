Lecco, stretta sulla sicurezza: zona rossa, Polizia Locale in moto e cani antidroga

Da aprile in città 10 interventi mirati con l’unità cinofila guidata dalla conduttrice Alessandra Defronzo

Finanziate nuove moto e potenziate dotazioni e organico della polizia locale: in arrivo mezzi e assunzioni per rafforzare il presidio urbano

LECCO – Zona rossa attiva fino al 30 giugno, 42 agenti destinati a diventare 48 entro l’estate, due motociclette finanziate con 20mila euro regionali, oltre 60mila euro investiti in nuovi mezzi e dieci servizi antidroga con unità cinofila già programmati. Numeri, uomini e nuove unità operative: così l’amministrazione comunale rafforza la sicurezza in città, introducendo strumenti più incisivi e ampliando il raggio d’azione della polizia locale tra controlli, prevenzione e interventi mirati sul territorio.

È questo il quadro emerso dalla conferenza stampa che si è tenuta oggi, martedì, in Comune sul tema della sicurezza urbana, durante la quale l’amministrazione comunale ha presentato le novità che riguardano la polizia locale.

Il punto di partenza è rappresentato dall’introduzione, da ieri, della cosiddetta “zona rossa”, che interessa il quadrante compreso tra Meridiane e lungolago e tra viale Dante e via Parini. Una misura temporanea, attiva fino al 30 giugno, che consente agli agenti di operare con strumenti più incisivi.

“Non si tratta solo di intensificare i controlli – ha spiegato il sindaco Mauro Gattinoni – ma di poter intervenire con strumenti che prima non avevamo: oltre all’identificazione, ci potranno essere anche perquisizioni e allontanamenti dal perimetro. È una misura che può risultare efficace per inquadrare comportamenti devianti che mettono a rischio la vita in città”.

Il primo cittadino ha sottolineato come l’introduzione di questo strumento sia legata alle recenti novità normative: “Il 24 febbraio è uscita la nuova versione del decreto sicurezza che ha previsto anche queste possibilità. In accordo con il prefetto abbiamo potuto attivare questo dispositivo: non abbiamo perso nemmeno un minuto da quando le condizioni lo hanno consentito”.

Gattinoni ha poi inserito la misura all’interno di un percorso più ampio, rivendicando la continuità dell’azione amministrativa: “Fin dall’inizio del mandato non c’è mai stato un abbassamento della guardia. Ricordiamo gli interventi alla Piccola e al campo rom del Bione, oppure la situazione di via Turati, tornata alla normalità grazie al lavoro in sinergia con Questura e Prefettura”.

Tra repressione e prevenzione: la strategia dell’amministrazione

A delineare l’impostazione complessiva è stata la vicesindaco e assessora alla Polizia Locale Simona Piazza, che ha rivendicato il lavoro svolto negli ultimi anni: “È giusto che i cittadini sappiano cosa è stato fatto, superando l’idea che a Lecco non sia stato fatto nulla sul tema sicurezza. L’amministrazione ha operato con gli strumenti a disposizione, affiancando azioni repressive e preventive”.

Sul fronte repressivo, il riferimento è al coordinamento con Prefettura e forze dell’ordine: “Abbiamo partecipato ai servizi ad alto impatto e alle zone a controllo rafforzato, sotto la regia del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

Parallelamente, sono state rafforzate le azioni di prevenzione: “Abbiamo lavorato sull’implementazione del presidio nelle aree più sensibili, sul progetto ‘Stazioni sicure’ di Regione Lombardia – di cui il Comune è stato capofila – e sul potenziamento dei sistemi di videosorveglianza”.

Un ruolo centrale è attribuito anche al rafforzamento del comando di polizia locale: “Oggi contiamo circa 42 operatori e puntiamo ad arrivare a 48 unità entro giugno, con nuove assunzioni. Accanto a questo, investiamo sulla formazione e sulle dotazioni tecniche”.

Nuove assunzioni e mezzi: verso un comando più strutturato

I numeri della dotazione organica parlano di un comandante, un vicecomandante, quattro ufficiali e 36 agenti, a cui si aggiungeranno nuove figure nei prossimi mesi. Dal 1° aprile entreranno in servizio due nuovi ufficiali, mentre dal 1° maggio sono previste tre nuove assunzioni tra gli agenti, oltre a un ulteriore ufficiale in programmazione.

Sul fronte delle attrezzature, a maggio arriveranno due nuove autovetture per il pronto intervento, dotate di cella di contenimento per il trasporto in sicurezza delle persone, per un valore complessivo di circa 60mila euro.

Previsto inoltre il potenziamento delle dotazioni operative: defibrillatori sui veicoli di pattuglia per rendere la città sempre più cardioprotetta, un nuovo etilometro per sopperire ai tempi lunghi di revisione degli strumenti in uso, e metal detector già in dotazione alle pattuglie per prevenire il fenomeno del porto di armi tra i più giovani.

Già dal 2025, inoltre, gli agenti impegnati nei servizi esterni sono stati dotati di body cam e giubbotti antiproiettile e anti-lama, strumenti che – come evidenziato – servono sia a migliorare la sicurezza degli operatori sia la qualità del servizio.

Nasce il nucleo motociclisti e debutta l’unità cinofila

Tra le principali novità presentate figura anche la creazione del nuovo nucleo motociclisti, reso possibile grazie a un finanziamento regionale nell’ambito del progetto sicurezza 2026.

“Il nostro progetto è stato premiato con il massimo contributo, circa 20mila euro – ha spiegato il comandante della polizia locale Lucio Dioguardi –. Questo ci permetterà di acquistare due nuove moto e costituire formalmente un nucleo che fino ad oggi non esisteva. Le motociclette consentono interventi più rapidi ed efficaci, soprattutto in centro e nel traffico”.

Ma la novità più significativa riguarda l’introduzione, a partire da aprile, dell’unità cinofila antidroga. “Si tratta di un servizio sperimentale – ha sottolineato Piazza – che affiancherà le attività ordinarie per contrastare il fenomeno dello spaccio”.

Saranno dieci i servizi previsti nel corso dell’anno, distribuiti sul territorio comunale in aree già individuate, senza comunicazione preventiva di date e luoghi. In questa fase non saranno coinvolte le scuole, per evitare disagi tra i ragazzi.

A operare sarà la conduttrice Alessandra Defronzo, affiancata dal suo Labrador Palma. “Il nostro compito è supportare gli agenti nella ricerca di sostanze stupefacenti – ha spiegato –. Il lavoro è discreto e a basso impatto: il cane annusa e, se rileva un odore significativo, segnala sedendosi. Non crea stress né preoccupazione”.

Defronzo ha chiarito anche le modalità di addestramento: “Il cane non viene addestrato con sostanze stupefacenti ma con pseudo-sostanze che ne riproducono l’odore. L’attività si basa su un meccanismo di associazione tra odore e premio, in questo caso una pallina. Il lavoro è di squadra: si parla infatti di unità cinofila perché il conduttore deve saper leggere il comportamento del cane”.

Il vicecomandante della polizia locale Paolo Betti ha sottolineato la complessità del servizio: “È un’attività delicata, che richiede formazione e attenzione. Non si tratta di interventi invasivi, ma di un’azione preventiva che si inserisce nel quadro più ampio delle politiche di sicurezza”.

Collaborazione con le forze dell’ordine e visione futura

Le nuove misure si inseriscono in una collaborazione consolidata con Questura e Prefettura, che vede la polizia locale impegnata anche nei servizi ad alto impatto, nella gestione delle aree sensibili e nei progetti regionali.

“Queste azioni fanno parte di una strategia chiara – ha concluso Piazza – che integra prevenzione e repressione, con l’obiettivo di affrontare sia le criticità reali sia il senso di insicurezza percepito dai cittadini”.

Un percorso che, come sottolineato in conferenza, proseguirà nei prossimi mesi e sarà oggetto di valutazione anche da parte della futura amministrazione, sulla base dei risultati delle nuove sperimentazioni avviate.