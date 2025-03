Lecco, studenti pronti per la gita a Pavia… ma il bus gli dà buca!

Il motivo sarebbe stato un malinteso tra l’istituto scolastico e l’azienda di trasportio

Lunedì sfortunato per alcuni studenti e professori del Liceo Scientifico Grassi di Lecco

LECCO – Vasco Rossi lo cantava già nel lontano 1987 che “odiava i lunedì”, oggi lo posso ben dire anche alcuni studenti del Liceo Scientifico Grassi di Lecco i quali, pronti per una gita a Pavia, sono stati “bidonati”.

Il programma era semplice: una bella gita a Pavia, un lunedì alternativo, lontano dai banchi e più vicino al concetto di “avventura educativa”. Ma l’etusiasmo è stato spento quando studenti e professori si sono accorti che i bus tanto attesi non sarebbero mai arrivati.

Da quanto è poi emerso, ci sarebbe stato un fraintendimento tra istituto e l’azienda di trasporti che questa mattina non si è presentata all’appuntamento.

Studenti e professori sono rimasti quindi a Lecco, incappando in un secondo malinteso. Alcuni studenti hanno capito che la giornata si sarebbe conclusa lì, tornando a casa, non di quell’avviso sarebbero stati i professori, che invece avrebbero chiesto agli studenti di attendere l’apertura della scuola per il regolare svolgimento delle lezioni.

Tant’è, in questo lunedì sfortunato una cosa positiva c’è, la gita a Pavia è solo rimandata: verrà ricalendarizzata entro la fine dell’anno, come ha comunicato la Dirigente Scolastica. Ovviamente per tutti la parola d’ordine sarà una e una sola: non dimenticarsi.