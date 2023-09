Lecco. Successo per Orientalmente: oltre 250 partecipanti tra ragazzi e genitori

Sala Ticozzi colma per il primo appuntamento della rassegna

Gli incontri serviranno ai giovani per orientarsi consapevolmente nella scelta della scuola superiore a gennaio

LECCO – Oltre 250 persone hanno affollato ieri, giovedì, la sala Don Ticozzi a Lecco per l’incontro di orientamento dedicati ai genitori e agli studenti che il prossimo gennaio dovranno scegliere la scuola superiore. Grande partecipazione e successo dunque per il primo appuntamento de ‘I giovedì della rassegna itineranti’, che ha visto la moderazione del consigliere provinciale delegato all’Istruzione e Formazione professionale Carlo Malugani, con la presenza dei rappresentanti dell’Ufficio scolastico territoriale di Lecco e delle associazioni imprenditoriali.

“Questa serie di incontri itineranti sul territorio provinciale – commenta la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – rappresenta una novità della nostra amministrazione, perché vogliamo implementare le attività di orientamento, con l’obiettivo di mettere a disposizione dei genitori e dei ragazzi tutti gli elementi utili per una scelta consapevole e in linea con le richieste del mondo del lavoro”.

“Sono molto soddisfatto per la grande partecipazione dei genitori e dei ragazzi al primo incontro – commenta invece il Consigliere provinciale delegato all’Istruzione e Formazione professionale Carlo Malugani – Già nella serata di ieri e questa mattina abbiamo ricevuto parecchi complimenti per l’organizzazione dell’evento e per i temi trattati: l’orientamento scolastico, l’offerta formativa, l’attenzione per i bisogni educativi speciali, il collocamento mirato, il centro per l’impiego, le svariate opportunità di lavoro sul territorio per qualsiasi settore di riferimento. Ringrazio la dirigente Cristina Pagano per aver sostenuto la mia proposta di implementare l’iniziativa ideata dal servizio Istruzione, in particolare Antonella Cassinelli, Matteo Sironi, Marta Crimella e il personale degli uffici che hanno messo a disposizione la loro professionalità per l’ottima riuscita della serata, il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Lecco Adamo Castelnuovo, i professori Raffaele Cesana e Paolo Mauri, Paolo Grieco in rappresentanza delle associazioni imprenditoriali e Fabio Dadati in qualità di imprenditore”.

Oltre a quello di ieri sera, altri cinque appuntamenti si susseguiranno. Di seguito il programma degli altri incontri, sempre dalle 20.00 alle 22.00:

28 settembre : Aula Magna Istituto Marco Polo , via La Madoneta 3, Colico

: , via La Madoneta 3, 5 ottobre : Comunità Montana Valsassina , via Fornace Merlo 2, Barzio

: , via Fornace Merlo 2, 12 ottobre : Monastero di Santa Maria del Lavello , via Padre Serviti 1, Calolziocorte

: , via Padre Serviti 1, 19 ottobre: Aula Magna Istituto Viganò, via dei Lodovichi 2, Merate

I giovedì della rassegna itineranti rappresentano l’anteprima della rassegna Orientalmente – Istruzioni per orientarsi, in programma dal 12 al 21 ottobre al Monastero di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte, organizzata dalla Provincia di Lecco in collaborazione con la Fondazione Santa Maria del Lavello, l’Istituto scolastico Lecco 1 Falcone e Borsellino e l’Ufficio scolastico territoriale di Lecco.