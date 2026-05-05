Lecco. Taglio del verde lungo strade e marciapiedi: lavori dal 5 al 22 maggio nei rioni

Partono da Chiuso e Maggianico i lavori di diserbo meccanico su strade e marciapiedi

Coinvolti tutti i quartieri, con pulizia delle strade a fine intervento e possibili variazioni per il meteo

LECCO – Prendono il via da domani, martedì 5 maggio, gli interventi di diserbo meccanico dei bordi stradali e dei marciapiedi nei rioni della città. Si tratta della prima tranche del programma 2026, che interesserà progressivamente tutti i quartieri nelle prossime settimane.

Il calendario parte dal rione di Chiuso nella giornata di martedì 5 maggio e prosegue a Maggianico tra martedì 5 e mercoledì 6. Giovedì 7 sarà la volta di Pescarenico e del centro, dove gli interventi continueranno anche venerdì 8. Sabato 9 le operazioni si sposteranno a Santo Stefano.

Nella settimana successiva il programma prevede lavori a Castello lunedì 11 e martedì 12, in zona Caleotto mercoledì 13, a Belledo giovedì 14 e a Germanedo venerdì 15. Gli interventi interesseranno poi Acquate sabato 16 e lunedì 18, i quartieri di Bonacina e Olate martedì 19, San Giovanni mercoledì 20, Laorca giovedì 21 e infine Rancio venerdì 22 maggio.

Al termine delle operazioni di sfalcio, gli operatori della ditta incaricata, Riva Giardini, provvederanno alla pulizia delle strade nella stessa giornata.

Il cronoprogramma potrà subire variazioni in base alle condizioni meteo. Per informazioni o segnalazioni è possibile scrivere all’indirizzo manutenzione@comune.lecco.it.