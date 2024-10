Lecco. Telefono Donna in lutto: scomparsa l’ex presidente Lella Vitali

Fu alla guida dell’associazione lecchese che si occupa di donne in difficoltà

“Presidente appassionata ma anche donna dal cuore generoso, sempre a fianco dei dritti delle donne”

LECCO – È con profonda tristezza e commozione che l’associazione Telefono Donna Lecco annuncia la scomparsa di Lella Vitali, cara amica del sodalizio ed ex presidente, donna di straordinaria sensibilità il cui impegno ha segnato profondamente l’associazione, che dal 1992 offre aiuto alle donne in difficoltà, offrendo un servizio di ascolto attivo 24 ore su 24.

“Lella ha guidato Telefono Donna Lecco con dedizione, passione e capacità di ascolto, portando avanti con determinazione la missione dell’associazione: offrire sostegno e supporto alle donne in difficoltà – ricorda l’associazione -. Durante il suo mandato, Lella ha lavorato sempre affinché i diritti delle donne fossero rispettati e la violenza di genere combattuta su ogni fronte. La sua visione ha lasciato un’impronta indelebile nel nostro operato e nella vita di tante persone che hanno trovato in lei un’amica, una guida, un rifugio sicuro”.

“In questo momento di grande dolore – continua Telefono Donna Lecco – desideriamo ricordare Lella non solo come una presidente appassionata, ma come una donna dal cuore generoso e di una luminosa gentilezza, che con il suo coraggio e la sua determinazione ha cambiato la vita di tante donne, donando loro speranza e forza. Alla sua famiglia e a tutti coloro che le hanno voluto bene, rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze, assicurando che il ricordo di Lella continuerà a vivere attraverso il nostro impegno quotidiano e le iniziative future dell’associazione”.

Una perdita dolorosa che però ha lasciato allo stesso tempo grande forza all’associazione nel continuare a perseguire i suoi obiettivi: “La sua eredità resterà sempre viva in noi e ci spronerà a proseguire nella nostra missione con la stessa energia e dedizione che lei ci ha insegnato”.