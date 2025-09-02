Festa con spettacoli, cucina tipica e attività per tutta la famiglia

Dal 5 al 14 settembre

LECCO – Torna la storica Festa Rionale di Maggianico, organizzata presso l’Oratorio di via Zelioli 13. La manifestazione si svolgerà dal 5 al 14 settembre, in occasione della ricorrenza del voto a San Rocco. Un appuntamento molto atteso dalla comunità, ricco di musica, buon cibo, attività per bambini e momenti di spiritualità.

Si parte venerdì 5 settembre con l’apertura della cucina, che proporrà un delizioso risotto al pesce persico, accompagnata dalla serata musicale con il Nat Wisper Group. Sabato 6 settembre, invece, si potrà gustare una cena a base di stinco con polenta, seguita dal concerto tributo ai Pinguini Tattici Nucleari con la band I-Pinguini.

Domenica 7 settembre sarà una giornata ricca di eventi: alle 9 prenderà il via la 10ecima edizione del Km Verticale del Magnodeno, seguita dalle premiazioni e dal pranzo in oratorio. Alle 17 è previsto l’arrivo della 50esima Fiaccolata da Roma, con l’accensione del tripode e la celebrazione della Santa Messa. La serata proseguirà con una cena a base di pappardelle al ragù di cinghiale, e dalle 21 il revival della Fiaccolata del 1975, con ospiti speciali, proiezioni video e la musica dei Messaggio ’73.

Si prosegue lunedì 8 settembre con la cucina dedicata ai pizzoccheri, seguita da una serata di ballo liscio con l’orchestra Mario D’Ambrosio e la T.D. Band. Martedì 9 settembre, invece, cena con piatto a sorpresa e spettacolo teatrale a cura della compagnia San Genesio di Maggianico.

Mercoledì 10 settembre, in menù piatti di pesciolini in carpione o insalata di mare, seguiti alle 21:30 dal tributo a Jovanotti con il gruppo Jovanotte. Giovedì 11, cena speciale con risotto del Magnodeno e cervo ai frutti di bosco preparato dal Gruppo Alpini Maggianico-Chiuso, seguita dal concerto multimediale dell’Orchestra Stoppani in Musica, diretta da M. Fasoli ed E. Tartara.

Nel fine settimana, venerdì 12, alle 12:30 pranzo organizzato dal “Centro La Fonte”, apertura cucina con polenta taragna e, in serata, grande live show con la Tazmania Band.

Sabato 13, cena a base di gnocchi di zucca, seguita alle 20:30 dal tradizionale Sanremoino Festival, 37esima edizione, in collaborazione con Radio Lecco Città Continental.

Domenica 14, alle ore 11, saluto a Don Ottavio con tutta la comunità pastorale. Dopo il pranzo comunitario, la serata proseguirà alle 20:30 con la Santa Messa e la processione eucaristica in memoria del voto a San Rocco.

Ogni sera saranno aperti il Bazar Missionario e l’area animazione per bambini, organizzata in collaborazione con la scuola dell’infanzia S. Giuseppe, con tanto divertimento garantito anche dai giochi gonfiabili.

La cucina, con piatti tipici e pizze cotte nel forno a legna, sarà a disposizione tutte le sere dalle 19:15, offrendo un menù variegato che include polenta, salsicce, costine, tagliata, wurstel, tagliere misto, patatine e hamburger.

La Festa Rionale di Maggianico si conferma un evento capace di unire fede, tradizione, musica e convivialità, coinvolgendo con entusiasmo famiglie, giovani e anziani in un’atmosfera di festa e piena partecipazione.

Per info: www.festarionale.it