Lecco. Uffici comunali trasferiti alle Meridiane: ecco quali

Lo spostamento di alcuni servizi da via Sassi alla Torre B delle Meridiane

Gli uffici apriranno nei primi di agosto

LECCO – Alcuni uffici comunali, attualmente ubicati in via Sassi 18, saranno trasferiti da lunedì prossimo presso la Torre B del Centro Commerciale Meridiana in Largo Caleotto 29/30, al settimo piano.

Lo spostamento interesserà i servizi Politiche sociali, Istruzione e Sport, gli uffici dell’Assessore al Welfare Emanuele Manzoni, dell’Assessore all’Attrattività Territoriale Giovanni Cattaneo, dell’Assessore all’Educazione e Sport, Emanuele Torri e del dirigente e della segreteria dell’Area 5 Cultura e turismo.

Gli uffici saranno aperti al pubblico a partire dai primi di agosto: per garantire la continuità dei servizi, per richieste e altre urgenze è possibile contattare gli uffici via email o telefonicamente.