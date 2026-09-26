Lecco, UIL Fpl chiede un Piano Casa per tutti i lavoratori pubblici

Il segretario generale Coppia chiede di estendere l’intervento a tutte le professionalità della Pubblica Amministrazione

Nel mirino il costo degli alloggi a Lecco e le difficoltà che, secondo il sindacato, spingono alcuni lavoratori verso altri territori

LECCO – Il problema della casa entra nel dibattito sul futuro della Pubblica Amministrazione a Lecco. La UIL Funzione Pubblica Lario e Brianza accoglie con favore la disponibilità di posti letto destinati agli infermieri, ma chiede che l’intervento non si limiti alla sanità e venga inserito in un più ampio Piano Casa per i lavoratori pubblici.

A intervenire è il segretario generale della UIL Funzione Pubblica Lario e Brianza, Massimo Coppia, secondo cui il costo degli alloggi rappresenta ormai un elemento rilevante nella permanenza dei lavoratori sul territorio. La richiesta del sindacato è quindi quella di coinvolgere non soltanto gli infermieri, ma tutte le professionalità che lavorano negli ospedali e, più in generale, nell’amministrazione pubblica.

Nel documento vengono citati i lavoratori di Tribunali, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio, INPS, INAIL, Polizia Locale, Comune di Lecco, Vigili del Fuoco e Polizia Penitenziaria, insieme alle altre categorie della Pubblica Amministrazione.

Secondo la UIL Fpl Lario e Brianza, le difficoltà legate ai costi degli affitti e degli alloggi possono portare alcuni lavoratori a lasciare Lecco per fare ritorno nei territori di provenienza. Il sindacato parla di una “vera e propria emorragia di personale verso altri territori”, collegandola alle possibili ripercussioni sulla qualità dei servizi pubblici destinati ai cittadini.

Da qui la proposta di un accordo con ALER, finalizzato all’assegnazione ai lavoratori pubblici di alloggi a prezzi calmierati.

La proposta sindacale prevede anche una seconda possibilità: destinare ai lavoratori alcuni alloggi da ristrutturare, riconoscendo loro una sorta di diritto di prelazione. In questo caso, le spese sostenute per gli interventi potrebbero essere scalate dall’affitto e, dove possibile, si potrebbe arrivare in seguito anche all’acquisto dell’immobile.

“Per noi della UIL Funzione Pubblica Lario e Brianza, questa è la vera sfida: affrontare il caro casa non con interventi occasionali, ma attraverso una visione complessiva e strutturale, capace di tenere insieme casa, lavoro, servizi pubblici e futuro dei nostri territori”, sottolinea Massimo Coppia.

Il sindacato considera quindi la questione abitativa strettamente collegata alla capacità di trattenere sul territorio il personale della Pubblica Amministrazione. “Perché se vogliamo trattenere i lavoratori nella Pubblica Amministrazione, dobbiamo anche metterli nelle condizioni di poter vivere dignitosamente dove lavorano”, conclude il segretario generale della UIL Funzione Pubblica Lario e Brianza.