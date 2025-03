Lecco, un corso per ragazzi sull’intelligenza artificiale: imparare e giocare con ChatGPT

L’iniziativa è promossa da Confcommercio Lecco attraverso da Cat Unione Lecco

Un’opportunità per ragazzi dagli 11 ai 13 anni di avvicinarsi alla tecnologia. Due incontri il 27 marzo e il 3 aprile

LECCO – Un’opportunità per i più giovani di avvicinarsi all’intelligenza artificiale in modo pratico e stimolante. È questo l’obiettivo del corso “Impara e gioca con ChatGPT – la tua guida all’intelligenza artificiale”, organizzato da Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco. L’iniziativa è rivolta ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni e si terrà presso la sede dell’associazione in piazza Garibaldi 4, nei pomeriggi di giovedì 27 marzo e giovedì 3 aprile, dalle 16 alle 18.

Il corso si propone di esplorare il mondo dell’AI in maniera semplice e coinvolgente, mostrando ai giovani partecipanti come questa tecnologia possa diventare un alleato prezioso nello studio, nella creatività e persino nei giochi. Ma non solo: l’attenzione sarà anche focalizzata su un uso consapevole e sicuro dell’intelligenza artificiale, nel rispetto della privacy e dei suoi limiti.

Il programma si articola in diverse fasi. Si partirà con un’introduzione all’intelligenza artificiale per comprenderne i vantaggi, i limiti e le differenze rispetto a un classico motore di ricerca, senza tralasciare l’importanza di non condividere informazioni personali online. Successivamente, i ragazzi scopriranno come ChatGPT possa supportarli nello studio, aiutandoli a migliorare le capacità di apprendimento, a svolgere ricerche in modo critico e a validare le fonti.

Ci sarà poi spazio per la creatività con una sessione interattiva dedicata al gioco, dove i partecipanti potranno creare enigmi, storie e giochi personalizzati sfruttando le potenzialità dell’AI. Infine, si affronterà il tema dell’uso consapevole e responsabile dell’intelligenza artificiale, per imparare a ottenere e utilizzare le informazioni in modo corretto e funzionale ai propri obiettivi.

Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 17 marzo. Per informazioni e adesioni è possibile contattare direttamente Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione al numero 0341/356911 o via email all’indirizzo formazione@ascom.lecco.it.

Un’occasione per i giovani di entrare in contatto con una delle tecnologie più innovative del nostro tempo, trasformando la curiosità in competenza e divertimento.