LECCO – Per garantire l’uscita in sicurezza degli studenti, nei giorni di svolgimento delle lezioni, come richiesto anche dal dirigente scolastico, in via Castagnera da settembre a giugno verrà istituito il divieto di transito veicolare dalle 15.35 alle 16.10, dal lunedì al venerdì, eccetto per i veicoli dei docenti e dei residenti di questa via.

