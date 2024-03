Lecco, viabilità: presto il senso unico anche in via Don Invernizzi e via Agliati

Le modifiche previste dal Piano Generale del Traffico Urbano

Ecco come cambierà la viabilità

LECCO – Proseguono gli interventi di modifiche viabilistiche in alcune vie della città prevista dal vigente Piano Generale del Traffico Urbano (Pgtu). Dopo Via Tubi, diventeranno presto a senso unico anche via Perazzo (Santo Stefano), con ingresso da Piazza Cappuccini, via Don Invernizzi, con ingresso da via Monte Santo e via Agliati, con ingresso da via Partigiani.

Gli interventi verranno eseguiti la prossima settimana e nello specifico in via Perazzo il senso unico sarà in vigore da lunedì 18 marzo mentre in via Don Invernizzi da mercoledì 20 e in via Agliati da giovedì 21.

Nello specifico, in via Don Invernizzi verrà revocato il doppio senso di marcia dall’intersezione con Corso Monte Santo a via Agliati e istituzione senso unico di marcia in direzione Via Agliati. All’intersezione con Via Agliati ci sarà obbligo di svolta a sinistra.

Via Agliati invece diventerà a senso unico in direzione Corso Monte Santo con ingresso da via Partigiani. All’intersezione con Via Don Invernizzi e via Nino Castelli verrà istituito l’obbligo di andare dritti. Da via Nino Castelli sarà obbligatorio svoltare a destra su via Agliati.

Gli interventi, come spiegato dall’assessore alla Mobilità Renata Zuffi, rientrano nella volontà di rendere la strada uno spazio sempre più ad uso pubblico: “Prosegue l’attuazione del Pftu, che interessa, in questo, caso non la viabilità di attraversamento, ma quella più marcatamente urbana, dove devono convivere in sicurezza le auto, le biciclette, i pedoni, la sosta e l’accessibilità ai servizi, come alle residenze private. Ogni scelta puntuale pertanto ha sempre come orizzonte d’intervento la possibilità di riappropriarsi dell’uso della strada come spazio pubblico”.