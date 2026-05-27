Lecconotizie torna in possesso della propria pagina Facebook: concluso il recupero dopo l’attacco hacker

La pagina ufficiale del quotidiano è stata ripristinata dopo i giorni di disservizio causati dall’accesso non autorizzato

LECCO – Nei giorni scorsi avevamo comunicato ai lettori che la pagina Facebook di Lecconotizie.com era stata hackerata e sottratta al controllo diretto della redazione.

Oggi possiamo annunciare che la situazione è stata risolta: siamo tornati in possesso della nostra pagina ufficiale Facebook e l’account è nuovamente sotto il pieno controllo della redazione di Lecconotizie.com.

Sono stati giorni complessi, durante i quali la pagina avrebbe potuto pubblicare contenuti, messaggi o inserzioni non riconducibili alla nostra attività giornalistica. Fortunatamete così non è stato e dopo le procedure di verifica e recupero avviate con Meta, l’accesso è stato finalmente ripristinato.

Invitiamo tutti a continuare a seguire esclusivamente i canali ufficiali di Lecconotizie.com.

La nostra pagina Facebook ufficiale è di nuovo operativa: https://www.facebook.com/lecconotizie/

Il Direttore

Lorenzo Colombo