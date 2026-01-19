Lega Giovani Lecco: incontro con Centemero sull’innovazione

Venerdì 16 gennaio confronto su fintech e cripto-attività con l’onorevole Giulio Centemero

Andrea Bettega: “Temi centrali per le nuove generazioni”

LECCO – Grande soddisfazione per Lega Giovani Lecco, che ha visto molta partecipazione all’incontro dal titolo “Finanza alternativa, fintech, cripto-attività e innovazione”, svoltosi venerdì 16 gennaio e promosso in collaborazione con il Dipartimento Innovazione della Lega.

“Desidero ringraziare sentitamente l’onorevole Giulio Centemero per la serata di grande qualità e contenuto che ha saputo offrire – dichiara Andrea Bettega, coordinatore provinciale della Lega Giovani Lecco –. Il tema affrontato è di assoluta attualità e riguarda trasformazioni che stanno cambiando profondamente il modo in cui lavoriamo, investiamo e utilizziamo la tecnologia. Viviamo in una fase storica in cui innovazione, digitalizzazione e nuovi modelli economici avanzano con una velocità senza precedenti”.

“Questa iniziativa nasce dalla volontà di comprendere meglio questi cambiamenti – prosegue Bettega – approfondendo scenari di cui spesso si sente parlare ma che meritano un’analisi più chiara, concreta e accessibile a tutti. La grande partecipazione e una sala piena confermano quanto questi temi siano sentiti, soprattutto dalle nuove generazioni“.

Nel corso della serata, viene sottolineato, l’ospite ha portato un contributo qualificato, offrendo chiavi di lettura utili per interpretare le dinamiche attuali e le prospettive future dell’economia e della finanza digitale. “È stata un’occasione concreta per aggiornarsi, porre domande e acquisire strumenti utili per orientarsi in contesti nuovi e complessi”, sottolinea il coordinatore provinciale della Lega Giovani Lecco.

Come dichiarato da Bettega, “alla serata hanno preso parte numerosi sindaci e amministratori locali del nostro territorio, a conferma del forte radicamento del nostro movimento e dell’attenzione concreta che il mondo degli amministratori locali riserva ai temi dell’innovazione, della trasformazione economica e delle nuove sfide legate alla digitalizzazione”, un successo per il quale ringrazia “Mauro Piazza, per la presenza e la costante vicinanza al mondo giovanile, e Carlo Piazza per aver voluto partecipare all’iniziativa”.

Il coordinatore provinciale, infine, ha anche ringraziato Forza Italia Giovani e Gioventù Nazionale, augurandosi che Lega Giovani Lecco potrà promuovere, in futuro, ulteriori momenti di approfondimento “capaci di guardare avanti con competenza, responsabilità e visione”.