Lega Giovani Lombardia. Samuele Fumagalli guiderà il tavolo Ambiente ed Energia

Il 24enne di Missaglia coordinerà il gruppo di lavoro regionale. Primo incontro il 1° ottobre a Lecco sul nucleare

Il nucleare tra le priorità del nuovo tavolo: a Lecco il primo incontro in collaborazione con l’Associazione Italiana Nucleare

LECCO – Sarà il 24enne missagliese Samuele Fumagalli a guidare il tavolo Ambiente ed Energia della Lega Giovani Lombardia. Al giovane è stato affidato il coordinamento del gruppo di lavoro regionale dedicato alla tutela ambientale, alla transizione energetica e alle politiche energetiche, con il nucleare tra i temi centrali dell’agenda.

Il tavolo rientra infatti tra i gruppi di lavoro attraverso i quali la Lega Giovani Lombardia approfondisce i principali temi di interesse politico e amministrativo e sviluppa le proprie proposte.

“Ringrazio il direttivo della Lega Giovani Lombardia per la fiducia e, in particolare, Matteo Mauri (il coordinatore regionale della Lega Giovani Lombardia, ndr) per aver creduto in me e aver sostenuto questa nomina – commenta Fumagalli –. Ricevere questo incarico rappresenta per me una grande responsabilità e allo stesso tempo una grande opportunità per mettermi a disposizione del movimento su temi che considero strategici per il futuro”.

Proprio il nucleare sarà una delle priorità del nuovo responsabile. “Ambiente ed energia sono temi che avranno un peso sempre maggiore nel futuro del nostro Paese e credo sia fondamentale che anche i giovani si mettano in gioco con competenza, serietà e concretezza – prosegue Fumagalli –. Tra le priorità del nostro lavoro ci sarà sicuramente il nucleare. Vogliamo affrontare questo tema senza pregiudizi ideologici, partendo dai dati e dalla consapevolezza che l’Italia ha bisogno di energia sicura, stabile, competitiva e a basse emissioni”.

A commentare la nomina è anche Matteo Mauri: “Conosco Samuele e ho avuto modo di apprezzarne in questi anni la disponibilità, la voglia di fare e l’impegno all’interno del nostro movimento. È un ragazzo volenteroso e capace, che ha dimostrato un importante senso di appartenenza alla Lega e una buona preparazione sui temi legati all’ambiente e all’energia. Sono convinto che saprà affrontare questo nuovo incarico con entusiasmo e serietà”.

Soddisfazione arriva anche dal coordinatore provinciale della Lega Giovani di Lecco, Andrea Bettega. “Sono molto orgoglioso che sia un ragazzo della provincia di Lecco, e in particolare un giovane di Missaglia, a coordinare un tavolo tematico regionale di questa rilevanza – sottolinea –. Ambiente ed energia sono questioni strategiche per il futuro della Lombardia e dell’Italia e sono certo che Samuele saprà affrontarle con entusiasmo, competenza e voglia di approfondire. È un incarico che rappresenta un riconoscimento importante anche per il nostro territorio”.

Il lavoro del nuovo tavolo entrerà subito nel vivo con un primo appuntamento dedicato proprio all’energia nucleare. Giovedì 1 ottobre, alle 21, all’Ostello di Lecco, la Lega Giovani, in collaborazione con l’Associazione Italiana Nucleare, organizzerà un incontro per approfondire il ruolo del nucleare nel futuro del sistema energetico italiano.

“Abbiamo scelto di partire dal nucleare perché è uno dei temi sui quali oggi è più necessario fare informazione e creare occasioni di confronto – conclude Fumagalli –. Vogliamo dare ai giovani la possibilità di conoscere il tema, ascoltare esperti e confrontarsi senza slogan. Questo sarà soltanto il primo di una serie di appuntamenti attraverso i quali cercheremo di approfondire le grandi sfide energetiche e ambientali che ci attendono”.

L’incontro di Lecco inaugurerà così il percorso del tavolo Ambiente ed Energia, che punta a coinvolgere giovani amministratori, militanti, esperti e rappresentanti del territorio nel confronto sulle questioni energetiche e ambientali.