Legambiente Lecco: una nuova bicicletta per le operazioni di clean-up

Sarà inaugurata giovedì 4 luglio con una dimostrazione al Parco Addio Monti di Pescarenico

Lo stesso giorno visita agli impianti di Lario Reti. Le iniziative in attesa di Goletta dei Laghi per l’analisi delle acque lecchesi

LECCO – Doppi festeggiamenti per Legambiente Lecco: nella giornata di giovedì 4 luglio ricca serata di appuntamenti per celebrare non solo l’arrivo sulle sponde lariane della storica campagna “Goletta dei Laghi”, ma anche l’inaugurazione della nuovissima bicicletta “cargo” da poco acquistata grazie a un bando di Legambiente Lombardia.

Goletta dei Laghi è la campagna nazionale di Legambiente che ogni anno analizza la

qualità delle acque lacustri italiane a livello microbiologico, creando una importante banca dati, pubblicata in un report annuale reso disponibile a tutti online. In attesa della pubblicazione dei dati relativi al Lario sponda lecchese, dove a essere esaminate saranno le foci di diversi corsi d’acqua della provincia, l’associazione ha organizzato una visita a uno degli impianti di depurazione delle acque di Lario Reti Holding, gestore del ciclo idrico integrato sul territorio della provincia di Lecco.

Il ritrovo per la visita sarà alle 17.30 presso il Sasso Addio Monti a Pescarenico. La prenotazione è obbligatoria entro mercoledì 3 luglio alle 18:00, inviando una e-mail a circololegambientelecco@gmail.it. La serata di giovedì 4 proseguirà alle 18.30 con l’inaugurazione della bicicletta ‘cargo’ acquistata dall’associazione ambientalista, grazie ai fondi messi a disposizione da Legambiente Lombardia con il bando di finanziamento “Viva Legambiente!” istituito a supporto dei progetti dei circoli lombardi. A seguire, la cargo sarà impiegata per un clean-up (pulizia e analisi dei rifiuti) del parco Addio Monti di Pescarenico. Alle 19.30 è previsto un aperitivo offerto da Legambiente Lecco come momento di convivialità.

Il progetto di Legambiente Lecco per Viva Legambiente!

Legambiente Lecco ha deciso di usare l’opportunità del bando Viva Legambiente! per l’acquisto di una bicicletta cargo, usata sia per poter meglio svolgere i numerosi clean-up

che ogni anno organizza sulle spiagge del lago e i parchi della città di Lecco, sia per portare

avanti altre attività (interventi nelle scuole, laboratori, banchetti) offrendo la possibilità di

portare i materiali necessari allo svolgimento delle attività, senza ricorrere all’uso

dell’automobile.

Laura Todde, presidente di Legambiente Lecco: “L’idea ci è venuta dopo la lunga esperienza di clean-up svolti da anni lungo il nostro lago. Il bando di Legambiente Lombardia è arrivato nel momento giusto e siamo felici di averlo vinto. La bici cargo ci permetterà di continuare le nostre attività con più dinamismo e facilità, ma la nostra volontà è anche quella di metterla a disposizione di altre associazioni lecchesi che come noi svolgono attività su brevi distanze e vogliono scommettere su una soluzione senza automobile”.