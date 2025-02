‘L’elisir dei sogni’, la storia del Campari a Confapi Lecco Sondrio

L’appuntamento domani sera, alle 18, con l’autrice Silvia Cinelli

L’iniziativa del Gruppo Giovani Imprenditori

LECCO/SONDRIO – Confapi Lecco Sondrio è pronta a raccontare la storia di coloro che, oltre 150 anni fa, idearono un prodotto iconico, che ancora oggi continua ad essere apprezzato.

Domani sera, giovedì 13 febbraio, alle 18, un appuntamento iconico per le aziende associate presso la sede di via Pergola 73, dove il Gruppo Giovani Imprenditori presenterà il libro L’elisir dei sogni – La saga dei Campari. L’autrice del romanzo, Silvia Cinelli, sarà ospite dell’evento, organizzato in collaborazione con La Libreria Volante di Lecco.

Il romanzo narra la nascita del Campari grazie all’intuizione di Gaspare, un liquorista piemontese che, attorno al 1862, arriva a Milano e dà vita all’intramontabile bitter. Da quel momento inizia un’ascesa straordinaria: Gaspare apre un bar di grande successo in corso Vittorio Emanuele e trasmette la sua arte ai figli Davide e Guido, che, dopo la sua morte improvvisa, porteranno l’azienda di famiglia al suo apice, affiancati dalla madre Letizia.

“Negli ultimi due anni abbiamo ospitato autori di romanzi di saghe famigliari e imprenditoriali amatissime – commenta Federica Fagioli, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori – Dopo i Crespi e i Badoni, abbiamo deciso di puntare su un marchio famosissimo, ovvero il Campari. L’obiettivo è scoprire la storia e i retroscena di un prodotto che tutti conoscono e che hanno provato almeno una volta nella vita”.

Al termine della presentazione del libro, presso Confapi Lecco Sondrio, si terrà un aperitivo a base di Campari, preparato dagli studenti del CFP Aldo Moro di Valmadrera, indirizzo sala e bar.