Leonardo Joe ultimo nato del 2023, Ginevra la prima del 2024

I due piccoli sono stati nominati dalla presidente del Comitato di Lecco per UNICEF Ambasciatori di Pace

LECCO – La prima nata del 2024, presso l’Ospedale Manzoni di Lecco, è venuta alla luce alle 5:33, si chiama Ginevra e pesa 3,08 kg. I genitori sono Greta e Daniele Crippa e abitano a Cremeno.

A salutare il 2023, alle ore 18:16 del 31 dicembre è stato Leonardo Joe che pesa 2,750 Kg. I suoi genitori sono Dalila e Walter Valsecchi che abitano a Ballabio.

Monsignor Davide Milani li ha accolti nel nome del Signore e ha salutato anche tutti gli altri bimbi nel reparto e i loro genitori.

Annamaria Novielli, presidente del Comitato di Lecco per UNICEF, ha donato ai due piccolini una Pigotta ciascuno per accoglierli come Ambasciatori di Pace in questo mondo purtroppo sconvolto da guerre sempre più insensate.

“Ci auguriamo – ha sottolineato Novielli – che questi bambini portino serenità non solo ai genitori ma anche a noi tutti che viviamo in questi tempi tormentati. Ogni bambino che nasce è una speranza di futuro e di pace in ogni cuore e i nostri cuori anelano a tanta gioia”.

Annamaria Novielli, Monsignor Milani, Insieme al cav. Angelo Fontana della Polisportiva di Monte Marenzo (area sociale) ringraziano gli Operatori del Reparto di Neonatologia, che ogni giorno sono a fianco delle mamme e dei loro piccoli, la dott.ssa Karin Angeli e il primario dott. Antonio Pellegrino che hanno permesso la visita e questa mattinata di allegria.

Il Dipartimento Materno Infantile A.S.S.T. di Lecco, la dott.ssa Annamaria Novielli, presidente del Comitato di Lecco per UNICEF, il Prevosto della città, Monsignor Davide Milani e il Cav. Angelo Fontana, responsabile del settore sociale della Polisportiva Monte Marenzo, hanno rinnovato la loro collaborazione per richiamare l’attenzione sui temi del bisogno e delle condizioni di vita in cui versano milioni di Bambini nel mondo.

Questi Bambini, infatti, sono vittime innocenti della fame e dei conflitti alcuni dei quali sono purtroppo dimenticati, mentre altri sono attuali come quelli in corso in Ucraina e Medio Oriente.

Perciò anche quest’anno è stato deciso di nominare l’ultimo Bambino nato nel 2023 e il primo nato nel 2024 quali Ambasciatori di Pace e di consegnare loro una Pigotta, la bambola di pezza simbolo di UNICEF Italia e di gioia per ogni Bambino che viene al mondo.