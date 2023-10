Liceo Leopardi: un podcast per promuovere la cultura della donazione degli organi

Gli studenti della scuola di Rancio vincono il bando di Aido

LECCO – Il Liceo Leopardi festeggia la vittoria dei suoi studenti di quinta liceo Classico al Premio Aido dal titolo “Ricerca di nuovi metodi e modalità per raggiungere e coinvolgere i giovani, nel diffondere la Cultura del Dono”. Aido è l’Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule e si pone l’obiettivo di coinvolgere più persone possibili nella donazione volontaria dei propri organi, dei propri tessuti e delle proprie cellule in caso di morte. Un’associazione che vive di adesioni, quante più possibili per dare maggior possibilità di sopravvivenza a tutti coloro che si trovano in lista d’attesa per un trapianto e perciò che vive anche di una campagna divulgativa continua.

Proprio per trovare nuove modalità di divulgare la propria missione, Aido ha pensato di lanciare un bando per la creazione di nuovi metodi e modalità per raggiungere e coinvolgere i giovani nel diffondere la cultura del dono. Un contest a cui hanno partecipato anche gli studenti del Liceo Leopardi.

“Questo progetto si inserisce all’interno di uno dei percorsi di educazione civica rivolti alle classi quarte del nostro liceo – ha spiegato la professoressa Elena Papini -. Nel corso dell’anno abbiamo trattato l’anatomia e fisiologia del corpo umano, abbiamo poi proposto un incontro con i volontari dell’Aido per far conoscere loro questa realtà e sensibilizzare alla cultura del Dono e infine proposto nelle classi la partecipazione a questo concorso. Un gruppo di quattro studenti di quinta Classico ha risposto con entusiasmo alla proposta realizzando un podcast che alla fine è stato premiato”.

Giovanni Castelli, Fabio Guerra, Erica Lo Curto e Matilde Bianco sono il gruppo di studenti che hanno dato vita al progetto. “Da parte di noi studenti quando ci siamo resi conto che molti dei nostri coetanei erano all’oscuro di cosa fosse l’Aido, è nato il desiderio di poter aiutare attivamente a far conoscere questa realtà a noi così cara – ha detto Matilde Bianco – È per questo motivo che abbiamo subito deciso di aderire a tale iniziativa mettendo in gioco sia le nostre riflessioni personali che le nostre conoscenze apprese durante i nostri studi”.

Agli studenti e al Liceo è stata consegnata anche una targa da parte dell’associazione con la seguente motivazione: “Al Liceo Classico Giacomo Leopardi di Lecco per la sensibilità dimostrata nell’accogliere il bando e per il coinvolgimento degli studenti su un tema di alto valore etico e morale”.