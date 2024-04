Lilt Lecco. “Remare per vivere”, un evento per sensibilizzare sulla prevenzione

L’appuntamento è per sabato 11 maggio dalle 15 alle 18.30

Un modo per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno

LECCO – La Lilt di Lecco, in collaborazione con il Gruppo Manzoniano “Le Lucie” e con i volontari della sede di Lecco, organizza una pagaiata sul lungolago Isonzo a Lecco. L’appuntamento è per sabato 11 maggio dalle ore 15 alle ore 18.30.

L’iniziativa, dal titolo “Remare per vivere“, è rivolta alle donne operate al seno e ha come obiettivo il recupero fisico e psichico. La pagaiata si svolgerà in un contesto naturale suggestivo, come il lungolago di Lecco, e sarà un’occasione per le donne di socializzare, condividere esperienze e trascorrere una giornata all’insegna del benessere.

“Remare per vivere” è un’occasione per le donne di ritrovare la fiducia in se stesse e di riappropriarsi della propria vita dopo la malattia. L’evento è anche un modo per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno.

L’evento è gratuito e aperto a tutte le donne che hanno subito un intervento chirurgico al seno. Per partecipare, è necessario iscriversi entro il 5 maggio 2024 inviando una email all’indirizzo info@legatumorilecco.it o telefonando al numero 0341 362500.