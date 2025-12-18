Linea ferroviaria Como-Lecco, AVS: “47 milioni di euro per l’elettrificazione della Lecco-Molteno”

Il consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra ha depositato un emendamento al bilancio di previsione 2026 della Regione

Onorio Rosati: “Per un sistema ferroviario sostenibile, occorre procedere all’elettrificazione della linea Lecco-Molteno. Numerosi i vantaggi”

LECCO – Dopo i due emendamenti riguardanti il dissesto idrogeologico dell’area comasca, Onorio Rosati, consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra, ha depositato un terzo emendamento al bilancio di previsione 2026 della Regione, in corso di discussione in questi giorni, riguardante l’area di Como.

Si tratta di un emendamento importante relativo alla necessità di ammodernare la linea ferroviaria Como-Lecco, attraverso l’elettrificazione del tratto Molteno-Lecco. L’emendamento propone uno stanziamento da parte della Regione di 47 milioni di euro per supportare il completamento del progetto in questione.

“La linea ferroviaria Como-Lecco ha un’importanza strategica per il trasporto pubblico locale – dichiara Rosati. – Ora occorre procedere ad elettrificare la tratta Molteno-Lecco. Ciò favorirebbe l’interoperabilità e l’integrazione del trasporto ferroviario regionale e nazionale e il potenziamento del trasporto merci. Si tratta di un’opera necessaria per uno sviluppo delle infrastrutture che sia sostenibile e adeguato alle esigenze odierne. La stima del costo dell’opera è stata calibrata sui costi di elettrificazione della tratta Albate Camerlata-Molteno, che ammontavano a circa 3,2 milioni di euro al chilometro”.