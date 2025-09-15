Linea Lecco-Tirano: dopo i problemi di stamattina, le spiegazioni di FS

Dalle ore 11.30 la circolazione è tornata progressivamente regolare

“La riattivazione di tratte interessate da lavori richiede una ripresa graduale e prevede un allungamento dei tempi di viaggio”

LECCO – La linea Lecco-Tirano è stata oggetto negli ultimi tre mesi di una chiusura necessaria a eseguire importanti lavori infrastrutturali, sia di manutenzione che di potenziamento propedeutici anche alle olimpiadi invernali. A seguito dei problemi riscontrati stamattina, giorno della riapertura, il Gruppo FS Italiane ha chiarito alcuni aspetti.

“Nelle settimane precedenti alla riattivazione Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha messo in campo una serie di attività propedeutiche, anche con l’ausilio di corse prova eseguite sia con mezzi di cantiere sia con treni commerciali. La linea è stata riattivata alla mezzanotte di lunedì 15 settembre, per il posizionamento dei treni”.

“Questa mattina, il servizio ferroviario ha subito forti rallentamenti dovuti al tardato posizionamento di alcuni convogli e a un guasto infrastrutturale. Trenord ha dato informazioni in tempo reale ai viaggiatori. I tecnici di RFI sono prontamente intervenuti poiché il gestore dell’infrastruttura aveva già programmato per questa mattina dei presidi di tecnici specializzati, sia da parte di RFI sia delle Imprese Appaltatrici. Dalle ore 11.30, la circolazione è tornata progressivamente regolare“.

“Come anticipato nei giorni scorsi, la riattivazione di tratte interessate da lavori richiede una ripresa graduale e prevede un allungamento dei tempi di viaggio, che oggi si sono protratti per gli inconvenienti descritti. Trenord e RFI hanno analizzato gli episodi odierni per valutare ulteriori azioni mitigative. I primi treni di domani mattina dalla Valtellina verso Milano saranno posizionati regolarmente a Sondrio e Tirano già nella serata di oggi”.