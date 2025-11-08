Linea S8 Lecco- Milano Porta Garibaldi: le modifiche alla circolazione

Lavori di manutenzione programmata sulla linea S8 e S11

Gli interventi sono in programma da lunedì 10 a sabato 29 novembre

LECCO – Rete Ferroviaria Italiana eseguirà da lunedì 10 novembre al 29 novembre dei lavori di manutenzione programmata sulla linea S8 Lecco-Milano Porta Garibaldi e sulla linea S11 Milano Porta Garibaldi-Monza-Como San Giovanni.

Nelle notti da lunedì/martedì a venerdì/sabato dal 10/11 novembre al il 28/29 novembre il treno 24889 da Lecco a Milano Porta Garibaldi delle 23:06 cambierà numerazione in 83137 ed arriverà a Milano alle ore 00:18, anziché 00:08.

Le modifiche più ingenti riguardano la linea S11: il treno numero 25088 delle 23:39 nelle notti da lunedì/martedì a venerdì/sabato dal 10/11 al 28/29 novembre verrà cancellato e sostituito con il bus 3088A: Milano Porta Garibaldi (p. 23:39) – Milano Greco Pirelli (23:50) – Sesto S. Giovanni (00:00) – Monza (a. 00:09).

Nelle notti che vanno da martedì 11 a sabato 29 novembre il treno numero 25089 delle 00.09 che da Monza arriva in porta Garibaldi è stato cancellato e verrà sostituito con il bus 3089A. Infine, il treno 25087 che da Como San Giovanni arriva a Milano porta Garibaldi cambierà numerazione in 83135 e arriverà a destinazione alle 00.01 invece che alle 23.54.