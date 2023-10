Linee Lecco festeggia i 50 anni di storia e di attività

Nata nel 1973, l’azienda di trasporto pubblico lecchese celebra il mezzo secolo di vita

LECCO – Linee Lecco ha festeggiato i 50 anni di storia e di servizio, celebrati con una grande festa caratterizzata da due momenti: il primo, che si è svolto questa mattina presso la sala conferenze di Confcommercio Lecco alla presenza di autorità civili, militari, realtà aziendali, associative e professionali e un secondo momento in programma domani, domenica, presso la sede del Bione riservato a dipendenti, ex dipendenti e stakeholders.

A fare gli onori di casa questa mattina è stato il Cda di Linee Lecco, presieduto da Mauro Frigerio: “Sono 50 anni di vita che festeggiamo oggi e sono 50 anni di lavoro a Linee Lecco per il Direttore Dottor Salvatore Cappello“, ha tenuto a sottolineare il presidente con l’incontro che si è aperto con la presentazione del Bilancio di Sostenibilità Aziendale.

Parola quindi all’Ingegner Massimo Brini che ha illustrato il Bilancio di Sostenibilità Aziendale: “Sono quattro gli elementi del core business aziendale – ha spiegato l’Ing. Brini: la gestione del trasporto pubblico locale, la gestione dei parcheggi, il noleggio autobus con conducente e l’officina autorizzata per riparazione mezzi”.

Per quanto concerne il trasporto pubblico, l’ing. Brini ha evidenziato come dopo il Covid-19 “l’azienda non sta vivendo anni non facilissimi, con una diminuzione dell’utenza e l’ultimo bilancio chiuso con una perdita di 270mila euro“.

Quattro invece gli aspetti positivi che in questo ambito aziendale, il TPL (Trasporto Pubblico Locale) ha tenuto a sottolineare: “La bigliettazione elettronica realizzata attraverso un progetto di Regione Lombardia; l’introduzione sui bus dei conta passeggeri utili per ottimizzare e rezionalizzare il servizio, la possibilità, dal 2022, di acquistare i biglietti direttamente a bordo dei mezzi e l’inizitiva ‘Ti porto io’ rivolta ai minorenni di Lecco grazie alla quale possono viaggiare gratuitamente”. Per gli amanti dei numeri, Linee Lecco con i suoi mezzi percorre un milione e mezzo di chilometri all’anno, erogando un servizio per 365 giorni all’anno attraverso l’impiego di 40 mezzi, questo grazie a 56 autisti su un totale di 83 dipendenti.

Il secondo core business dell’azienda è la gestione dei parcheggi: “Linee Lecco gestisce in house (direttamente, ndr) 1600 stalli a cui si affianca la gestione di altri parcheggi a libero mercato, per i quali altri enti hanno affidato a Linee Lecco la gestione. Tra i progetti nati in questo ambito bisogna ricordare l’App ‘Fast&Park’ realizzata insieme agli studenti dell’Istituto Maria Ausiliatrice che cosente di vedere quali parcheggi sono liberi e quali no”.

Quindi gli altri due core business il noleggio con 8 pullman dedicati e un’attività in crescita e la manutenzione, che cosente, come spiegato dallo stesso Ing. Brini, di ridurre i costi di intervento sui mezzi di Linee Lecco e a collaborazioni con altre realtà del territorio.

Alla dottoressa Francesca Meles invece il compito di ripercorrere in sintesi la storia di Linee Lecco, dall’ormai lontano 1973 fino ai giorni nostri.

Assente giiustificato tra gli invitati l’ex sindaco di Lecco Guido Puccio che ha affidato il suo intervento ad una missiva, consegnando inoltre al presidente Frigerio un quadro raffigurante i primi autobus dell’allora APT (Azienda Pubblica Trasporti) di Lecco. Commozione, durante la lettura della missiva da parte del presidente Frigerio che nei giorni scorsi ha incontrato di persona lo stesso Puccio.

Emozionante anche l’intervento del direttore Cappello, che non senza commozione ha ripercorso i sui lunghi 50 anni di lavoro, ringraziando tutta la grande famiglia di Linee Lecco: “Tutto questo non nasce dal nulla, ma da una cultura aziendale creata giorno dopo giorno attraverso un investimento sulla formazione e crescita dei nostri più stretti collaboratori, che pubblicamente mi sento di ringraziare personalmente e che ritengo siano il vero patrimonio dell’azienda”.

Parole di apprezzamento anche per il Prefetto di Lecco. Sergio Pomponio, il quale ha evidenziato: “Il fortissimo legame identitatio tra Linee Lecco e la città, cosa che ho subito percepito quando sono arrivano a Lecco”. Quindi il Prefetto, ha sottolineato come “siano sporadici e rari gli episodi di maleducazione da parte di una certa tipologia di utenti. Lecco al momento non registra una situazione patologica come avviene in altre città, anche se la questione costituirà tema di discussione e controlli in futuro”.

Parola quindi agli ex sindaci presenti in sala: Giulio Boscagli, Pino Pogliani e Virginio Brivio che tra aneddoti e racconti hanno ricordato una parte il loro rapporto con Linee Lecco, vissuto durante i rispettivi mandati.

Gli amarcord hanno poi lasciato spazio all’attualità, con il sindaco di Lecco in carica, Mauro Gattinoni, che dopo i ringraziamenti ha posto l’accento sulla politica dei tagli posta in atto da Regione Lombardia, attraverso la quale chiede anche all’Amministrazione di Lecco di tagliare le corse, determinando, dal 1° novembre, una riduzione del servizio. “Siamo di fronte a un controsenso assurdo – ha tuonato il sindaco Gattinoni – Da un lato c’è un’azienda che festeggia i 50 anni di storia e di lavoro volto alla promozione della mobilità sostenibile e del trasporto pubblico, dall’altra la politica regionale che a breve toglierà risorse penalizzando il servizio stesso”. (vedi articolo dedicato).

E mentre si guarda con una certa preoccupazione a quanto accadrà nei prossimi giorni, i festeggiamenti di Linee Lecco proseguiranno domani, domenica, con un momento riservato al personale, agli ex dipendenti e agli stakeholders.

La Storia in Breve di Linee Lecco

Correva l’anno 1973 quando nasceva l’allora APT di Lecco dopo due anni di lavori con cui il Comune si impegno nel dar vita al servizio pubblico. Le linee inizialmente furono tre: linea 1 Laorca-Chiuso, linea 6 S. Stefano-Bonacina-Falghera e linea 8 Rancio-Germanedo.

Nel 1973 con la nascita dell’APT vennero modificate le linee 6 e 8 e introdotte due circolari con lo scopo di collegare fra loro i rioni alti della città.

Nel corso degli anni l’azienda cresce, gli viene affidata la gestione del parcheggio di Piazza Affari (1974) stesso anno in cui gli uffici aziendali vengono trasferiti nel deposito di Piazza Bione 15. L’anno successivo (1975) viene attivata la linea sub urbana Bonacina di Lecco – Porto di Malgrate (1975) a cui segue il servizio urbano fino a Calolziocorte (1977).

Nel 1985 viene presentato all’Amministrazione Comunale il progetto di massima per la realizzazione della nuova sede dall’APT e nello stesso anno nasce la nuova linea Cereda-Caviate che prenderà il n. 7. Sempre nel 1985 viene assunta la gestione del parcheggio di via Cairoli. Mentre sul finire degli Anni ’80 vengono acquistate alcune attività di noleggio autobus e relativa licenza per la gestione di servizi turistici.

L’azienda scresce e negli Anni ’90 da Azienda Municipalizzata si trasforma in Speciale con l’acquisizione di personalità giuridica e nel 1998 si accomoda nella nuova sede.

Nel 2000 avviene la trasformazione dell’Azienda Speciale A.P.T. Lecco in Spa con Socio Unico il Comune di Lecco e in data 18 gennaio 2001 l’allora sindaco Lorenzo Bodega nomina il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società Linee Lecco spa.

Con il nuovo millennio l’azienda amplia il servizio, acquisisce la gestione di ulteriori parcheggi e attua interventi di ammodernamento.

(storia compelta qui)